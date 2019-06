[VIDEO] Pogledajte kako ruski lovac presreće zalutali američki bombarder iznad Krima

Tijekom jednomjesečne NATO-ve vježbe Saber Guardian 19, koja se održava u Rumunjskoj, ruski lovci tipa Su-27 presreli su u međunarodnom zračnom prostoru iznad Crnog mora američki strateški bombarder B-52, o čemu je javnost izvijestilo rusko ministarstvo obrane objavivši snimku nesvakidašnjeg susreta na svojim internetskim stranicama

Kako javlja rusko ministarstvo obrane, a prenosi portal Russia Beyond the Headlines, do presretanja je došlo nakon što se jedan od bombardera iz 5. bombarderske eskadrile s bazom u Sjevernoj Dakoti tijekom leta iz Rumunjske odvojio od drugog B-52 i iznenada krenuo prema poluotoku Krimu.

Približavanje američkog osmomotornog dalekometnog bombardera zamijetila je ruska protuzračna obrana pa su u zračni prostor odmah doletjela dva lovca tipa Su-27 koji su su ispratili bombarder izvan zone približavanja ruskom zračnom prostoru.