VIDEO Pogledajte spektakularan doček Trumpa u Pekingu

Predsjednik SAD-a Donald Trump stigao je u Peking uoči važnog samita s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a njegov posjet već se smatra jednim od ključnih diplomatskih događaja godine

Trump je prije polaska poručio da očekuje da će susret donijeti ‘velike stvari’ objema državama. Američki predsjednik u Kinu je doputovao u pratnji brojnih direktora tehnoloških i financijskih divova, među kojima su i Elon Musk, direktor Applea Tim Cook te predstavnici kompanija General Electric i BlackRock. Glavna tema razgovora bit će trgovina, ali i niz geopolitičkih pitanja koja posljednjih mjeseci dodatno zaoštravaju odnose Washingtona i Pekinga. Trump je neposredno prije puta na svojoj mreži Truth Social napisao kako se veseli dolasku u ‘nevjerojatnu zemlju’ i susretu s kineskim liderom kojeg, kako je naveo, ‘poštuju svi’.

Kina pripremila raskošan doček Kineske vlasti za američkog predsjednika pripremile su svečani državni doček, uključujući i veliki državni banket. Trumpa su po slijetanju dočekali studenti koji su mahali američkim i kineskim zastavama, dok je uz pistu bila postrojena počasna vojna straža. Američkog predsjednika na aerodromu je dočekao kineski potpredsjednik Han Zheng, nakon čega je Trump uz visoke mjere sigurnosti otpraćen prema službenoj koloni vozila.

Trump arrives in Beijing and deplanes Air Force One pic.twitter.com/Cv8wbh8l2D — Aaron Rupar (@atrupar) May 13, 2026

Trgovina, Iran i Tajvan među glavnim temama Iza protokolarne pompe kriju se vrlo ozbiljni pregovori. Odnosi SAD-a i Kine već su mjesecima pod pritiskom zbog trgovinskih sporova, tehnoloških ograničenja i rastućih napetosti oko Tajvana. Peking posljednjih tjedana pokušava igrati ulogu posrednika u sukobu s Iranom, posebno zbog straha da bi rast cijena nafte mogao dodatno usporiti kinesko gospodarstvo. Analitičari smatraju da će Kina pokušati iskoristiti svoju diplomatsku ulogu kako bi od Washingtona dobila određene ustupke.

Donald Trump u Pekingu Izvor: Profimedia / Autor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia







