VIDEO Noćas izbio požar kod Komiže: Vatrogasci objavili snimku borbe, još uvijek gori

Požar većih razmjera izbio je u večernjim satima na području Komiže na otoku Visu
Požar većih razmjera izbio je u večernjim satima na području Komiže na otoku Visu. Požar je krenuo oko 23 sata na lokalitetu Put Podhumlja, gdje su planuli borova šuma i makija, javlja Dalmacija Danas. Na intervenciji su angažirane sve otočke vatrogasne snage.
Na terenu su noćas bile angažirane sve raspoložive vatrogasne snage koje sudjeluju u gašenju požara.
Za sada nema više službenih detalja, a više informacija očekuje se tijekom jutra.
Vatrogasci su na Facebooku objavili snimke od jutros. Još uvijek se bore s požarom.