VIDEO Noćas izbio požar kod Komiže: Vatrogasci objavili snimku borbe, još uvijek gori

Požar većih razmjera izbio je u večernjim satima na području Komiže na otoku Visu

Požar većih razmjera izbio je u večernjim satima na području Komiže na otoku Visu. Požar je krenuo oko 23 sata na lokalitetu Put Podhumlja, gdje su planuli borova šuma i makija, javlja Dalmacija Danas. Na intervenciji su angažirane sve otočke vatrogasne snage.

Na terenu su noćas bile angažirane sve raspoložive vatrogasne snage koje sudjeluju u gašenju požara.