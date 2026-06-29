SVE SNAGE NA TERENU

VIDEO Noćas izbio požar kod Komiže: Vatrogasci objavili snimku borbe, još uvijek gori

M.Č.

29.06.2026 u 06:44

Požar na Visu
Požar na Visu Izvor: Screenshot / Autor: Vatrogasci 193
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Požar većih razmjera izbio je u večernjim satima na području Komiže na otoku Visu

Požar većih razmjera izbio je u večernjim satima na području Komiže na otoku Visu. Požar je krenuo oko 23 sata na lokalitetu Put Podhumlja, gdje su planuli borova šuma i makija, javlja Dalmacija Danas. Na intervenciji su angažirane sve otočke vatrogasne snage.

Na terenu su noćas bile angažirane sve raspoložive vatrogasne snage koje sudjeluju u gašenju požara.

Za sada nema više službenih detalja, a više informacija očekuje se tijekom jutra.

Vatrogasci su na Facebooku objavili snimke od jutros. Još uvijek se bore s požarom.

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