[VIDEO] 'Kralj oluja' sije kaos u Aziji: Deseci nestalih nakon izlijevanja jezera na Tajvanu

Dvije osobe su poginule na istoku Tajvana, a deseci se vode kao nestali nakon što je supertajfun Ragasa uzrokovao izlijevanje planinskog jezera, objavili su tamošnji vatrogasci

Barijerno jezero, koje je nastalo prethodnim klizištima, izlilo se u utorak poslijepodne, nakon čega je voda poplavila obližnje naselje Guangfu u okrugu Hualien, piše BBC.

Heavy rain from Super Typhoon Ragasa burst a lake on the east coast of Taiwan, with the deluge breaking a bridge and causing flooding in surrounding villages pic.twitter.com/uOpJFPETi8 — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

Spasioci iz cijelog Tajvana krenuli su u pomoć u to područje. Supertajfun Ragasa najjača je oluja 2025. godine i sada se približava južnoj obali Kine. U srijedu bi supertajfun trebao stići do pokrajine Guangdong, gdje je evakuirano oko 370.000 ljudi, a mnoge škole i tvrtke su zatvorene. Hong Kong je podigao upozorenje za tajfun na osam - dva stupnja ispod maksimuma.

Jačina najjačeg uragana Ragasa, čija je jačina jednaka uraganu 5. kategorije, donio je udare vjetra do 285 km/h, a odmah su stigla upozorenja na poplave, olujne udare i klizišta diljem regije. Tajvan je od ponedjeljka zahvaćen vanjskim rubom Ragase. Otok je zbog tajfuna zabilježio gotovo 60 cm kiše na istoku, izvijestila je novinska agencija Reuters. U okrugu Hualien, jezero koje je preplavilo odnijelo je most, iščupalo drveće i potopilo automobile.

NOW: Based on the videos I received, I can confirm this is a disaster near Guangfu Township, Hualien County, Taiwan.



Typhoon #Ragasa is passing near Taiwan. pic.twitter.com/rzI4fpU3CV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 23, 2025

'Na nekim mjestima voda je privremeno dosezala do drugog kata kuće, a u centru grada, gdje se voda povlači, dosezala je otprilike do jednog kata', rekao je za AFP Lee Lung-sheng, zamjenik načelnika vatrogasne postrojbe okruga Hualien.

'Oko 263 ljudi je ostalo zarobljeno i premješteno na više tlo kada je rijeka naglo porasla. Nisu u neposrednoj opasnosti, ali su jako zabrinuti zbog visokog vodostaja.' Drugdje na Tajvanu šest je ljudi ozlijeđeno, trajektne usluge obustavljene su, a više od 100 međunarodnih letova otkazano je dok je supertajfun prolazio tim područjem.

Half a million people have been ordered to evacuate as Super Typhoon Ragasa barrels toward southern China.



Hong Kong is bracing for impact and essentially shutting down for the next 36 hours.



📹 @zoom_earthpic.twitter.com/8UZtnHeSSO — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 23, 2025

Sljedeća stanica - Kina Kineske vlasti već unaprijed upozoravaju na olujne udare do pet metara. U Guangdongu je do sada evakuirano oko 370.000 ljudi, a vlasti upozoravaju na 'katastrofalnu' situaciju. U utorak su police supermarketa u Hong Kongu bile prazne i nedostajalo je svježeg kruha, povrća, mesa i instant rezanaca. Međunarodna zračna luka Hong Kong objavila je da očekuje 'značajne poremećaje u letovima' od 18:00 sati po lokalnom vremenu u utorak do sljedećeg dana. Očekuje se da će biti otkazano više od 500 letova Cathay Pacifica, dok je Hong Kong Airlines priopćio da će zaustaviti sve polaske.

Flooding in Guangfu Township of Hualien today due to torrential rains in the wake of Typhoon Ragasa #樺加沙 pic.twitter.com/yvUMiZotM0 — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) September 23, 2025