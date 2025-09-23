[VIDEO] 'Kralj oluja' sije kaos u Aziji: Deseci nestalih nakon izlijevanja jezera na Tajvanu

Dvije osobe su poginule na istoku Tajvana, a deseci se vode kao nestali nakon što je supertajfun Ragasa uzrokovao izlijevanje planinskog jezera, objavili su tamošnji vatrogasci
Barijerno jezero, koje je nastalo prethodnim klizištima, izlilo se u utorak poslijepodne, nakon čega je voda poplavila obližnje naselje Guangfu u okrugu Hualien, piše BBC.
Spasioci iz cijelog Tajvana krenuli su u pomoć u to područje. Supertajfun Ragasa najjača je oluja 2025. godine i sada se približava južnoj obali Kine.
U srijedu bi supertajfun trebao stići do pokrajine Guangdong, gdje je evakuirano oko 370.000 ljudi, a mnoge škole i tvrtke su zatvorene. Hong Kong je podigao upozorenje za tajfun na osam - dva stupnja ispod maksimuma.
Jačina najjačeg uragana
Ragasa, čija je jačina jednaka uraganu 5. kategorije, donio je udare vjetra do 285 km/h, a odmah su stigla upozorenja na poplave, olujne udare i klizišta diljem regije.
Tajvan je od ponedjeljka zahvaćen vanjskim rubom Ragase. Otok je zbog tajfuna zabilježio gotovo 60 cm kiše na istoku, izvijestila je novinska agencija Reuters.
U okrugu Hualien, jezero koje je preplavilo odnijelo je most, iščupalo drveće i potopilo automobile.
'Na nekim mjestima voda je privremeno dosezala do drugog kata kuće, a u centru grada, gdje se voda povlači, dosezala je otprilike do jednog kata', rekao je za AFP Lee Lung-sheng, zamjenik načelnika vatrogasne postrojbe okruga Hualien.
'Oko 263 ljudi je ostalo zarobljeno i premješteno na više tlo kada je rijeka naglo porasla. Nisu u neposrednoj opasnosti, ali su jako zabrinuti zbog visokog vodostaja.'
Drugdje na Tajvanu šest je ljudi ozlijeđeno, trajektne usluge obustavljene su, a više od 100 međunarodnih letova otkazano je dok je supertajfun prolazio tim područjem.
Sljedeća stanica - Kina
Kineske vlasti već unaprijed upozoravaju na olujne udare do pet metara. U Guangdongu je do sada evakuirano oko 370.000 ljudi, a vlasti upozoravaju na 'katastrofalnu' situaciju.
U utorak su police supermarketa u Hong Kongu bile prazne i nedostajalo je svježeg kruha, povrća, mesa i instant rezanaca.
Međunarodna zračna luka Hong Kong objavila je da očekuje 'značajne poremećaje u letovima' od 18:00 sati po lokalnom vremenu u utorak do sljedećeg dana. Očekuje se da će biti otkazano više od 500 letova Cathay Pacifica, dok je Hong Kong Airlines priopćio da će zaustaviti sve polaske.
'Kralj oluja'
Kineska meteorološka agencija nazvala je Ragasu 'Kraljem oluja' i očekuje se da će se u nadolazećim danima usmjeriti prema sjevernom Vijetnamu, potencijalno ugrozivši milijune ljudi.
U gradovima diljem južne Kine, vlasnici trgovina nagomilali su vreće s pijeskom ispred svojih trgovina pripremajući se za dolazak oluje, a stanovnici u nizinskim područjima uz more posebno su zabrinuti zbog plimnih udara. Mnogi su također zalijepili prozore, nadajući se da će spriječiti njihovo uništenje.
Iako je ovaj dio južne Kine i Hong Konga naviknut na česte tajfune, utjecaj bi ovaj put mogao biti pogoršan zbog lokacije oluje. Desna strana Ragase - kako se približava Hong Kongu i Guangdongu - poznata je kao 'prljava strana' - i upravo će ona pogoditi regiju. 'Prljava strana' može biti mnogo razornija od lijeve strane.
Još nije točno jasno koliko su klimatske promjene konkretno utjecale na Ragasu. No , prema znanstvenicima UN-a, očekuje se da će globalno zagrijavanje u prosjeku učiniti tropske oluje poput tajfuna i uragana intenzivnijima. To znači veće brzine vjetra, obilnije kiše i veći rizik od poplava obale, iako bi se broj tajfuna diljem istočne i jugoistočne Azije u budućnosti mogao smanjiti.