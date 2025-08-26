[VIDEO] Kaotično u Novom Sadu: Prosvjednici golim rukama potisnuli policiju ispred fakulteta

Studenti koji su blokirali Filozofski fakultet u Novom Sadu i zbačeni su jutros iz zgrade te visokoobrazovne ustanove. Kako su sami studenti u blokadi objavili prije izbacivanja, dekan fakulteta Milivoj Alanović je 'uletio na fakultet s par profesora i promijenio bravu'.

Studenti su u popodnevnim satima ponovno ušli u zgradu fakulteta, a u 19 sati su se studenti i građani okupili ispred ulaza u fakultet.

Deo studenata uspeo je da uđe na Filozofski fakultet u Novom Sadu kroz zgradu Pravnog fakulteta. pic.twitter.com/L3JD9bjtji

Na poziv dekana Filozofskog fakulteta Milivoja ALanovića policija je došla ispred fakulteta kako bi potisnula građane, ali se dogodilo nešto suprotno. Goloruki građani uspjeli su odgurati policiju od ulaza u Filozofski fakultet.

Student Luka sa Filozofskog fakulteta rekao je da su spremni i ustrajni u ovoj borbi.

'Cilj je vraćanje u naš dom - zgradu našeg fakulteta odakle su nas izbacili. Plan je da ostanemo i borimo se koliko bude potrebno', rekao je za Novu.rs.

Akademski plenum pozvao je dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoja Alanovića da 'odmah podnese ostavku i na taj način dovede do smirivanje napete situacije', koju je, kako dodaju, 'sam generirao pozivanjem policije da intervenira na fakultetu'.