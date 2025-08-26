napeta situacija

[VIDEO] Kaotično u Novom Sadu: Prosvjednici golim rukama potisnuli policiju ispred fakulteta

M. Šu.

26.08.2025 u 21:15

Filozofski fakultet u Novom Sadu
Filozofski fakultet u Novom Sadu Izvor: Screenshot / Autor: nova.rs
U Novom Sadu večeras je vlada napeta atmosfera ispred Filozofskog fakulteta, gdje se okupio veliki broj građana i studenata. Na poziv zborova građana organiziran je skup podrške studentima koji su danas izbačeni iz zgrade fakulteta.

Studenti koji su blokirali Filozofski fakultet u Novom Sadu izbačeni su jutros iz zgrade te visokoobrazovne ustanove. Kako su sami studenti u blokadi objavili prije izbacivanja, dekan fakulteta Milivoj Alanović je 'uletio na fakultet s par profesora i promijenio bravu'.

Studenti su u popodnevnim satima ponovno ušli u zgradu fakulteta, a u 19 sati su se studenti i građani okupili ispred ulaza u fakultet. 

Na poziv dekana Filozofskog fakulteta Milivoja ALanovića policija je došla ispred fakulteta kako bi potisnula građane, ali se dogodilo nešto suprotno. Goloruki građani uspjeli su odgurati policiju od ulaza u Filozofski fakultet.

Student Luka sa Filozofskog fakulteta rekao je da su spremni i ustrajni u ovoj borbi.

'Cilj je vraćanje u naš dom - zgradu našeg fakulteta odakle su nas izbacili. Plan je da ostanemo i borimo se koliko bude potrebno', rekao je za Novu.rs.

Akademski plenum pozvao je dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoja Alanovića da 'odmah podnese ostavku i na taj način dovede do smirivanje napete situacije', koju je, kako dodaju, 'sam generirao pozivanjem policije da intervenira na fakultetu'.

