[VIDEO/FOTO] Obišli smo nosač aviona usidren pred Splitom: Zavirite i vi u američku grdosiju i doznajte kako su se u Hrvatskoj provele tisuće marinaca

Pet tisuća američkih mornara s nosača aviona USS George H. W. Bush gotovo pet dana guštalo je na odmoru u Splitu i okolici nakon borbene vježbe Neptun Strike 22.2 održane u Mediteranu, u kojoj je uz niz saveznika iz NATO-a sudjelovala Hrvatska ratna mornarica sa svojom raketnom topovnjačom 'Dubrovnik'. Posljednjeg dana boravka 'Busha' u Hrvatskoj, ovaj impresivni nosač na nuklearni pogon obišli su reporteri tportala

Dugačak je točno 333 metra, visok kao solidan neboder, a postiže brzinu od oko 30 čvorova pogonjen dvama nuklearnim motorima sposobnima za autonomnu plovidbu punih dvadeset godina. Njegova izgradnja započela je 2003., porinut je tri godine kasnije, a u službenu upotrebu stavljen je 2009. Poseban je i jer je upravo s njega prvi put u povijesti 2013. lansiran X-47B , dakle prvi put je uzletio borbeni, ali bespilotni avion. Vrijednost samog nosača - bez aviona, helikoptera i većine opreme - procijenjena je na 6,2 milijarde dolara. Za usporedbu, to je otprilike desetina cijelog prošlogodišnjeg hrvatskog BDP-a.

'O da, ovaj put bilo nam je sjajno u Splitu, ali dio posade bio je i na izletima na Krki ili u Dubrovniku. Svi su uživali u gradu bogatom poviješću i kulturom, a posebno u fantastičnoj hrani', kazao je admiral Velez. Premda hrane, dakako, ima i na brodu, one vojničke. U ovom plovećem gradu dnevno se proizvede oko 18 tisuća obroka. Admiral Velez nije mogao dovoljno nahvaliti savezništvo svih zemalja unutar NATO-a, pa tako i Hrvatske, što je ilustrirao konkretnim primjerom otprije dva tjedna. Tada su, podsjetimo, američki lovci usred noći neplanirano sletjeli na dubrovački aerodrom i izazvali veliku pažnju javnosti.

'Obožavam dolaziti ovdje. Ovaj put unajmio sam kuću uz more, malo izvan Splita. Bila je to lijepa promjena', kaže Hasslett. Njegova kolegica, poručnica Sarah Husto n (31) upravlja helikopterima, ali na 'Bushu' trenutno i pistom te vodi računa o tome da avioni sigurno uzlete i slete - preciznije, ona ih 'ispaljuje' katapultom. Vodi i golemi hangar u utrobi nosača aviona, u kojem zapovijeda sa 120 ljudi.

'Da, taj let bio je pomalo stresan jer nam je nestajalo goriva, a zbog magle nismo mogli sletjeti na nosač', otkrio nam je ovaj pilot. Hrvatsku obalu, kaže, često promatra s visine od nekoliko tisuća metara, a ovo mu je drugi put da se iskrcao na kopno.

'Kad sam tek počela ovo raditi, mislila sam da se radi o jednostavnom poslu u kojemu treba samo pritisnuti jednu tipku. Dakako da nije tako…', smije se pilotkinja. Gore, na vrhu 'nebodera' - do kojega vodi beskrajan niz uskih i strmih stepenica, kao u kakvoj epizodi stripa 'Dylan Dog' - na zapovjednom mostu susrećemo 22-godišnju Valajah Jackson. Već četiri godine je u vojsci, a radi na navigaciji.

'Da, ovdje pokrećemo naš mali grad', vedro nam objašnjava. Pogled joj luta prema obližnjem, suncem okupanom Splitu.

'Baš je prekrasan, cijelog sam ga obišla. Oduševljena sam posebno pogledom s vrha zvonika svetog Duje', kaže nam mlada Valajah. Novinarski obilazak nosača 'George Bush', koji je u svom kratkom životnom vijeku već bilježio sudjelovanje u ratovima u Afganistanu, Iraku i Siriji, protekao je u ležernom tonu, kako je i uobičajeno u ovakvim gotovo protokolarnim prilikama. Do neba srdačni domaćini uvijek se potrude stvoriti dojam da su otkrili baš sve, no dakako isključivo na površinskoj razini. Glavno pitanje - na koju rutu se spremaju isploviti - uglavnom ostane neodgovoreno. No ajde, barem pouzdano znamo da su se u Splitu jako dobro odmorili i napunili baterije.