[VIDEO] Abnormalne količine amonijaka, željeza i mangana u Karašici, Valpovčani ustali u spas svoje rijeke

Cijelim svojim tokom Karašica je crna i iz nje se širi nepodnošljiv smrad. Tako je još od 23. srpnja. Nadležne institucije, upozoreno je na prosvjedu, izišle su na teren, no njihova brza reakcija izostala je. Valpovčani su se organizirali i pokazali što žele od svoje rijeke - "da bude lijepa i mirisna, a ne ovakva, smrdljiva i nepogodna za život"

Na prosvjed u parku pokraj rijeke odazvalo se stotinjak građana. Ljuti su zbog spore reakcije Hrvatskih voda, Državnog inspektorata i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo jer je zagađenje stiglo do grada, javlja HTV.

'Ovo što se sad dogodilo Karašici je velika katastrofa zato što je Karašica mala rijeka. U Valpovu je ona utkana u svakodnevni život i to je za nas veliki stres. Građani grada Valpova su ljuti zbog njihove rijeke koja je vrvila životom. Znači rijeka Karašica je bila primjer bioraznolikosti', napominje Dinko Župan iz ekološke udruge Eko-Karašica.

Sada više nema ni ribe, ni dabrova, ni pataka. Nije ovo prvi incident s onečišćenjem ove rijeke, no nikada nije bio ovako ozbiljan. Dok se čekaju nadležne institucije, analizu vode napravili su gradski komunalci.

'Analiza je pokazala da voda za tekućicu ima abnormalne količine amonijaka, željeza i mangana. Dakle imamo 3 stavke na koje smo se bazirali. Ali naravno da ćemo tražiti i analizu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo', kaže gradonačelnik Valpova Matko Šutalo.



Rezultati istrage bit će poznati u ponedjeljak. No Valpovčani već najavljuju sljedeći prosvjed i to na mjestu gdje se kanal Putna, odakle onečišćenje dolazi, ulijeva u Karašicu. Traže njegovo hitno zatvaranje te da onaj tko je za to kriv - i odgovara.