Vice Vukojević otkrio kako planira uvesti red na ovogodišnju komemoraciju u Bleiburgu

Ovogodišnja komemoracija blajburške tragedije održat će se 12. svibnja pod iznimnim povećalom, što austrijske policije, što udruga koje smatraju da je riječ o pronacističkom skupu. Predsjednik Počasnog bleiburškog voda Vice Vukojević za tportal je objasnio kako će se točno u novim okolnostima odvijati ovogodišnja komemoracija i na koji način će oni, kao organizatori, pokušati suzbiti svaku ekscesnu situaciju

Službeni dio komemoracije održava se upravo na tom zemljištu i za red na tom dijelu zadužen je Počasni bleiburški vod. Vukojević nam je potvrdio kako su osigurali 140 do 150 'sigurnjaka' koji će na njihovom dijelu paziti da sve protekne u miru i redu te bez isticanja nedozvoljenih simbola. S obzirom na velik broj ljudi, dio prati komemoraciju na zemljištu koje ne pripada njima i tamo se za red brine lokalna policija. A što se tiče šatora, u kojem su ugostitelji prodavali kobasice i pivo, toga ove godine neće biti.

'Toga više nema, a pod tim šatorom su se događale provokacije. No tu su najveći interes imali lokalni ugostitelji jer su zarađivali na prodaji. To se događalo mimo nas i mi smo tražili da se on ukine jer je šator bio jednim dijelom na našoj površini', objašnjava Vukojević.