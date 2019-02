Samoproglašeni predsjednik Venezuele zahvalio Vladi Hrvatske na priznanju

Samoproglašeni predsjednik Venezuele Juan Guaido zahvalio je u utorak hrvatskoj Vladi jer ga je dan ranije podržala kao privremenog predsjednika premda je prema ustavu te južnoameričke zemlje i dalje legitimni predsjednik Nicolas Maduro

Ustav Venezuele, napisan na 81 stranici, nalazi se na internetu u PDF formatu. Niti jedan od dva članka na koja se poziva 35-godišnji opozicijski lider ne daju mu automatsko pravo na privremeno preuzimanje mjesta predsjednika države, bez vlastitog interpretiranja zakona, sve dok Nicolas Maduro u sadašnjoj formi i pod sadašnjim uvjetima obnaša tu dužnost. U članku 233. navedeni su uvjeti pod kojima predsjednik parlamenta može preuzeti funkciju predsjednika države. „Apsolutni izostanak Predsjednika ili Predsjednice Republike: njegova smrt, ostavka, ili smjena naložena od strane Vrhovnog suda, njegova stalna fizička ili mentalna nesposobnost službeno potvrđena od strane grupe liječnika koju je odredio Vrhovni sud, njegovo napuštanje funkcije, koje je kao takvo objavila Nacionalna skupština, kao i narodno odbijanje njegovog mandata“, piše u članku 233.

„Kada dođe do apsolutnog izostanka izabranog Predsjednika ili Predsjednice, bit će održani novi univerzalni izbori, direktni i tajni unutar idućih 30 dana. Dok se ne izabere i ne bude izabran novi Predsjednik ili nova Predsjednica, funkciju Predsjednika obnašat će Predsjednik Nacionalne skupštine“, dodaje se dalje u članku.

Predsjednik Nicolas Maduro, međutim, nije podnio ostavku, odnosno ne postoji “apsolutni izostanak” predsjednika da bi njegovo mjesto zauzeo Guaido do sazivanja izbora. Guaido pak svoj legitimitet sasvim izgledno tumači iz riječi „... napuštanje funkcije, koje je kao takvo objavila Nacionalna skupština, kao i narodno odbijanje njegovog mandata“.

Niti u tom slučaju nema „apsolutnog izostanka“ predsjednika jer je on fizički prisutan na funkciji, no Guaido smatra da je mjesto predsjednika ipak napušteno i ispražnjeno jer je Maduro prema tumačenju oporbe varao na izborima u svibnju 2018. čime, prema tom tumačenju, nije izabran. No to je njegova riječ protiv Madurove.

Maduro tvrdi da su izbori bili pošteni u skladu sa zakonom te je 10. siječnja preuzeo mandat koji mu istječe 2024. godine. Tumačenje da narod odbija Madurov mandat također je arbitrarno.