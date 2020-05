Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izvijestio je u četvrtak da je u travnju manjak prihoda gradskog proračuna u odnosu na isti mjesec 2019. bio 30 milijuna kuna, a sličan manjak očekuje i u svibnju.

Slična situacija je i u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rijeke, a posebno teške posljedice su u tvrtkama Autotrolej i Rijeka plus, rekao je Obersnel. Gradski prijevoznik Autotrolej nije djelovao ili je to bilo u smanjenom obimu, tako da je pad prihoda od prodaje voznih karata s uobičajenih pet do 5,5 milijuna kuna mjesečno pao na 800 tisuća kuna. Tvrtka Rijeka plus izgubila je svoj dominantni prihod od naplate parkiranja kao i od zakupa na gradskim tržnicama, kazao je na redovitoj konferenciji za novinare.

Nije izvjesno da do smanjenja zaposlenih u gradskoj upravi neće doći

Jasno je da će se dio planiranih rashoda morati smanjiti ili prebaciti za sljedeće godine te će rebalans gradskog proračuna u proceduru Gradskog vijeća doći u srpnju, najavio je gradonačelnik. Odgovarajući na pitanje novinara, kazao je da za sad nije bilo smanjenja zaposlenih u gradskoj upravi, ali da "nije izvjesno da do toga neće doći".