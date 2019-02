'Velike kršćane, katolike i hrvatske suvereniste ugrožavaju pederi, Srbi i drugi'

U raspravi o vjerodostojnosti potpisa referendumskim inicijativama, u srijedu, u Saboru, dio zastupnika navodio je kako je cijeli postupak provjere potpisa kontaminiran i netransparentan ističući kako treba poštovati volju naroda i raspisati referendume, dok su ostali navodili primjere falsifikata i sporne metode prikupljanja potpisa poručivši kako za to nisu stvoreni uvjeti.

Robert Podolonjak (Most) kazao je kako je očito da je za vladajuću elitu 'samo mrtav referendum dobar referendum'. Kaže da nikada dosad Sabor nije odbio raspisati referendum a da prethodno nije zatražio da Ustavni sud utvrdi da nisu utvrđene formalne pretpostavke za referendum.

Branko Bačić (Klub HDZ-a) pojasnivši cijelu proceduru naglasio je da se nisu stekli uvjeti za raspisivanje referenduma. 'Interesantno je da nitko od 130 tisuća nevažećih potpisnika nije rekao da je ministar Kuščević njih protuzakonito skinuo s popisa, a pozvani su bili svi i još uvijek postoji mogućnost da se to provjeri', kazao je Bačić.

Zastupnik Nikola Grmoja (Most) zahtijevao je reakciju predsjedavajućeg Milijana Brkića na Pupovčevu izjavu u kojoj je Podolnjaka nazvao huljom nakon čega je zbog dobacivanja udaljen sa sjednice.

Ako išta izaziva sumnju onda su to falsificirani potpisi, odnosno oni koji su te falsifikate napravili, kazala je Vesna Pusić (Glas). 'Ako ima tisuće takvih potpisa onda je to netko svjesno radio, a to mogu biti jedino sakupljači potpisa', rekla je.

Peđa Grbin (Klub SDP-a) naglasio je da su referendumske inicijative išle prema ograničavanju prava žena i manjina i da zato SDP to ne može podržati. 'U demokratskom društvu naš bi zadatak bio kako njihova prava povećati', istaknuo je Grbin dodavši kako postoje grupe 'desnog, vrlo konzervativnog i klerikalnog političkog spektra koje si uzimaju pravo tvrditi da govore u ime naroda'.

Na kraju sjednice zastupnici su podržali prijedlog da se 22. veljače proglasi Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva i da se taj dan u kalendaru blagdana upiše kao spomendan. Inicijativa je došla od Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji je 22. veljače odabrao kao spomen na dan kada je u Kosinju, 1483. godine, tiskana prva hrvatska glagoljička knjiga Misal po zakonu Rimskog dvora.