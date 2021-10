Velika studija pokazala: Nema ozbiljnih nuspojava nakon cijepljenja Pfizerom i Modernom

Velika studija kojom je obuhvaćeno šest milijuna osoba otkrila je da mRNA cjepiva Pfizer i Moderna ne izazivaju ozbiljne nuspojave. Istraživači će i dalje nastaviti motriti podatke o cijepljenima

Uspoređujući necijepljene osobe i one koji su cijepljeni mRNA cjepivom, cijepljene osobe u posljednjih nekoliko tjedana nisu imali nikakvih ozbiljnih zdravstvenih problema i učinaka, pokazala je studija objavljena u časopisu JAMA.

Dodao je da cjepiva protiv covida-19 prolaze najintenzivnije sigurnosno praćenje u povijesti SAD-a. “Cijepljenje ostaje najbolji način da zaštitite sebe i svoje najdraže od virusa koji je odnio milijune života.”

Istraživači nisu pronašli dokaze koji povezuju cjepiva protiv mRNA, poput Pfizera ili Moderne, s povećanim rizikom od stvaranja krvnih ugrušaka.

Upala srca zbog cjepiva također je odnedavno počela izazivati zabrinutost, posebno među mlađim ljudima koji se cijepe. Analiza svih uzrasta do sada cijepljenih nije otkrila značajnu povezanost između miokarditisa ili perikarditisa i mRNA cjepiva.

Samo su 34 slučaja upale srca identificirana među mladim ljudima, u dobi od 12 do 39 godina. To se obično događalo u roku od tjedan dana od primanja cjepiva, a gotovo svi pacijenti su se oporavili do trenutka pregledavanja njihovih medicinskih kartona.

Istraživači navode da bi osobe trebale razmisliti o omjeru rizika i koristi koje cjepivo donosi u borbi s pandemijom. Čini se da su ozbiljne nuspojave povezane s cjepivom iznimno rijetke, što znači da je cijepljenje još uvijek najsigurnija mjera za zaštitu zdravlja.

Znanstvenici su potvrdili 55 slučajeva teških alergijskih reakcija nakon cijepljenja, a većina tih slučajeva dogodila se unutar prvih trideset minuta nakon primanja cjepiva kada se pacijenti obično pomno prate, piše Science alert.