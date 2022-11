Velika internetska platforma preko kojeg posluju brojni građani više ne prima uplate u kunama. Uputili su važnu obavijest

Airbnb, poznati servis za iznajmljivanje/unajmljivanje nekretnina poslao je važnu poruku svim korisnicima - i onima koji reklamiraju i iznajmljuju svoje objekte na toj platformi, ali i za one koji bukiraju smještaj preko tog servisa

'To znači da ćete morati promijeniti svoju valutu u eure (ili drugu valutu) kada plaćate. Međutim, i dalje ćete moći pregledavati cijene u kunama do 1. siječnja 2024. Ako ste domaćin i cijena vašeg oglasa je u kunama, cijena će se ažurirati u eurima počevši od 1. prosinca, po tečaju od 1 EUR do 7,53450 HRK.



Bankovni računi koji primaju isplate u kunama počet će isplaćivati ​​u eurima. Ne morate ništa učiniti - ova ćemo ažuriranja izvršiti automatski', naveli su iz kompanije.