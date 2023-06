Velik uspjeha liječnika iz KB-a Dubrava: Prvi put u Hrvatskoj izveden ovaj zahvat

Prije samo dva dana u operacijskoj dvorani je bio okružen mnogobrojnim medicinskim timom. 'Aneurizma aorte se napuhavala i ona je bila već veličine preko pet i pol centimetara, postojala je mogućnost da eksplodira, da pukne i gotov sam', prisjetio se Miroslav Majcenić u razgovoru za HRT.

'Praktički nemam ništa, dva mala reza, tu dolje i to je to. Nemam ništa ja sam čist kao suza a trebali su me cijelog na sve strene rezati. To je manje više slučajno otkriveno, na jednom drugom pregledu se to vidjelo', otkrio je.