Županijska bolnica Čakovec: Uvjeti kirurga su 'fino upakirana ucjena'

'Sustav je u potpunom rasulu, i kao što je dr. Magaš već spomenuo, ne možemo se dalje kretati bez smjene trenutne uprave' - ove riječi nisu samo pokušaj diskreditacije ravnatelja Nikole Hrena, već su implicirale negativnu sliku o cijelom sustavu bolnice i o svim zaposlenicima, uključujući liječnike, medicinske sestre i drugo osoblje', ocijenili su iz ŽBČ u priopćenju.

Napomenuli su i da nije točna tvrdnja da je dr. Robert Grudić i dalje direktor Poliklinike Zdravlje te dodali da je on do 31. prosinca obnašao funkciju direktora, no Odlukom Skupštine društva razriješen je, i od tog datuma više ne obavlja funkciju u Poliklinici Zdravlje.

Iz čakovečke bolnice također kažu da nije točno prikazan angažman dr. Gorana Kozjaka koji u Poliklinici Lumbalis radi svega četiri sata tjedno, i to u svoje privatno vrijeme, te dodaju da taj angažman nije u sukobu s njegovim osnovnim profesionalnim obvezama.

Pritom su naveli da je dr. Kozjak tijekom 2024. imao 'daleko najveći broj obrađenih pacijenata u cijeloj kirurškoj službi, čak 4.914 pacijenata', drugi je dr. Grudić, koji je obradio 2.961 pacijenta, dok je, kako su dodali, dr. Magaš obradio ukupno 1.095 pacijenata u istom razdoblju.

U ŽBČ tvrde i da su svi pacijenti zbrinuti i da je zdravstvena skrb 'ostala na visokoj razini, unatoč povremenim izazovima'.