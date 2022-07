Veleposlanstvno Rusije: Tretirat ćemo BiH kao prijateljsku zemlju

Rusija ostaje jamac Dejtonskog sporazuma i nastavlja tretirati BiH kao "prijateljsku državu", priopćili su u ponedjeljak iz veleposlanstva Rusije u Sarajevu reagirajući na taj način na snažne poruke Zapada koje upozoravaju da bi zapadni Balkan pa tako i BiH mogli postati novi poligon za rusko destabiliziranje stanja u Europi

"Moramo biti svjesni da Kremlj, suočen s tako ujedinjenim otporom i tolikom snagom NATO-a koji je ojačao istočno krilo na dosad neviđen način, traži kako da odvuče pažnju i da nas podijeli, što bi im omogućilo da vrate snagu. To bi se moglo osjetiti ovdje u ovoj regiji. Već smo vidjeli kako je Rusija to radila ranije, vidimo kako u regiji i to i ovdje u BiH instrumentalizira korupciju te opskrbu energijom", kazala je uz ostalo Cooper u intervjuu za lokalne medije.

Iz ruskog su veleposlanstva na to reagirali posebnim komentarom u kojemu su ocijenili kako su to insinuacije bez uporišta te kako će Rusija naći načina da ostvari svoje ciljeve u Ukrajini a u odnosu na BiH ponašat će se kao da joj je ta zemlja prijatelj no naznačili su kako nisu baš sretni izjavama nekih od njenih političara koji rusku agresiju oštro osuđuju.

Rat protiv Ukrajine uglavnom osuđuju hrvatski i bošnjački političari dok su gotovo svi iz Republike Srpske uz Rusiju.