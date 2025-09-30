Veleposlanik Južnoafričke Republike pronađen mrtav ispred hotela u Parizu

Nestanak veleposlanika Nkosinathija Emmanuela 'Nathija' Mthethwe u ponedjeljak navečer prijavila je njegova supruga, nakon što je od njega primila tekstualnu poruku koja ju je zabrinula, objavilo je tužiteljstvo, potvrđujući novinske izvještaje.

Mthethwa je, kaže isti izvor, rezervirao sobu na 22. katu, a osigurani prozor bio je otvoren silom. Tužiteljstvo je objavilo da je istraga u tijeku i da se njezin ishod ne može predvidjeti unaprijed.