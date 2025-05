Već se zna da dvoje zastupnika napušta Sabor, a kako su na lokalnim izborima prošli drugi?

Dok su neki zacementirali svoje načelničke i gradonačelničke mandate, bilo je i onih koji nisu prošli ni prvi krug. To su HDZ-ovi Mislav Herman u Zagrebu te Anđelka Salopek u Ogulinu. Mostov Nikola Grmoja nije prošao prvi krug u Metkoviću, a Dušica Radojčić iz Možemo u Puli. Pravi fijasko doživio je SDP i njihova Sandra Krpan u Rijeci. Dalje od prvog kruga nisu prošli ni Dubravka Novak iz Možemo u Varaždinu, Viktorija Knežević (Centar) u Dubrovniku, Damir Biloglav (DOMiNO) u Zadru, i HSS-ov Krešo Beljak u Samoboru.



Iako je nedavno napustila SDP kako bi se kandidirala kao nezavisna za zamjenicu gradonačelnika u Čakovcu, Boški Ban to nije pošlo za rukom.



Mostovi zastupnici vidjeli su se na čelu županija, ali trojici to nije pošlo za rukom - Anti Kujundžiću u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Marinu Miletiću u Primorsko-goranskoj županiji i Ivici Ledenku u Šibensko-kninskoj županiji.



Prvi krug nisu prošli ni SDP-ovi pretendenti za župane - Mate Vukušić u Požeško-slavonskoj županiji, Martina Vlašić-Iljkić u Požeško-slavonskoj županiji, Ranko Ostojić u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ivana Ribarić Majanović u Brodsko-posavskoj županiji te Sanja Bježančević u Osječko-baranjskoj županiji.



HDZ-ov Anton Kliman nije ušao u drugi krug u Istarskoj županiji, a prvi krug bio je poguban i za IDS-ovog Dalibora Pausa u istoj toj županiji, Krešimira Čebaja iz DOMiNO u Osječko-baranjskoj županiji, Dubravku Lipovac Pehar iz Domovinskog pokreta u Brodsko-posavskoj županiji te nezavisnog Željka Lackovića u koprivničko-križevačkoj županiji.