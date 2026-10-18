gospićka biskupija

Svećenik optužen za spolno uznemiravanje drugog svećenika

M. Šu.

18.10.2026 u 08:47

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je optužnicu protiv 35-godišnjeg svećenika Gospićko-senjske biskupije zbog sumnje da je tijekom pet godina spolno uznemiravao drugog svećenika. Tereti ga se da je zloupotrijebio odnos povjerenja i autoriteta, a tužiteljstvo traži i zabranu obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti.

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je pred Općinskim sudom u Gospiću optužnicu protiv 35-godišnjeg svećenika Gospićko-senjske biskupije zbog šest kaznenih djela spolnog uznemiravanja drugog svećenika, navodi Novi list.

Prema optužnici, kaznena djela navodno su počinjena u razdoblju od 2017. do 2022. godine. Tužiteljstvo tereti okrivljenika da je, koristeći odnos povjerenja i autoriteta, neprimjerenim fizičkim kontaktima povrijedio dostojanstvo drugog svećenika te ga doveo u ponižavajući položaj.

Uz optužnicu, državno odvjetništvo predložilo je i izricanje sigurnosne mjere zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti.

Biskupija prijavila slučaj policiji

Slučaj je dospio u javnost u travnju, nakon policijskog istraživanja pokrenutog na temelju prijave Gospićko-senjske biskupije. Biskupija je tada potvrdila da je poduzela mjere u skladu s crkvenim propisima te naglasila da ima nultu toleranciju prema bilo kakvom obliku zlostavljanja.

Pojedinosti slučaja nisu objavljene radi zaštite žrtve. Prema navodima Biskupije, riječ je o prvom takvom slučaju u 16 godina njezina postojanja.

Optuženi 35-godišnjak privremeno je udaljen s crkvenih dužnosti.

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