Orešković pozvala Crkvu da se ogradi od ustaškog pokliča

Upozorila je da je jedan dio Crkve otvoreno stao uz ustaški poklič " Za dom spremni ", a pojedini svećenici služe mise za Antu Pavelića. Istaknula je i da je naš identitet, za vjernike i nevjernike, oblikovan na vrijednostima poštivanja svakog čovjeka, njegovog ljudskog dostojanstva, pravednosti i solidarnosti. Pozvala je stoga i Crkvu u Hrvatskoj da tim vrijednostima ostane vjerna.

" Pozivam Crkvu da prepozna stranputicu kojom korača hrvatski narod kao i jedan dio svećenika . Crkva ne bi trebala biti tamo gdje se uzvikuje Za dom spremni. Ne samo zato što je to protiv hrvatskog Ustava već zato što taj poklič mrzi drugoga čovjeka ", rekla je Dalija Orešković (NZ) tijekom slobodnih saborskih govora.

Upitala je i zašto sada Komisija Hrvatske biskupske konferencije "Iustitia et pax“ šuti na sve "učestalije brojnije i zloslutnije zazivanje ustaških i nacističkih krvnika".

Kukavica: Hrvatsku se želi prikazati kao genocidnu državu

DP-ov Ivica Kukavica smatra da Orešković vrlo lako osuđuje a o tome ne zna ništa. Upitao je i zašto u svojim govorima izbjegava govoriti o razdoblju od 1945. do 1990.

"Ovo što je u Saboru rekla Dalija Orešković je nezabilježeno. Napad na Katoličku crkvu, napad na svećenika koji moli za dušu preminulog", rekao je Kukavica.

Upozorio je i da je broj ubijenih svećenika, časnih sestara u ratu i poraću na broj stanovnika na području Hrvatske i BiH nezabilježen u Europi.

"Vaša sva povijest i sve vaše informacije dolaze iz četiri godine hrvatske povijesti. Otkud vam pravo da hrvatske branitelje danas nazivate ustašama", rekao je. Kukavica drži i da se danas sustavno radi, generalizira i želi Hrvatsku prikazati kao genocidnu državu i državu slučaj u kojoj jača fašizam i nacizam, a što nije točno.

Mrak Taritaš prozvala HDZ

Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) rekla je da u zadnjih deset godina, otkako je HDZ na vlasti, "progradira ekstremizam, mržnja, netolerancija i povijesni revizionizam". Smatra i da je to sve 'eksplodiralo u lice' prošli tjedan, kada je Torcida u Splitu slavila Hitlera i Holokaust.

Prozvala je i HDZ da je na vlast doveo stranku koja otvoreno promovira ustaštvo i čiji predsjednik odobrava listu za odstrel novinara koji su pisali o divljanju Torcide.

DP-ov Stipo Mlinarić upitao je Mrak Taritaš je li pri tome mislila na Domovinski pokret. "Ako mislite, oda to recite imenom i prezimenom. Ako su za vas četvorica branitelja koja sjede u saborskim klupama, i koji su članovi DP-a, ustaše onda vi imate grdi problem sa samostalnom i demokratskom Republikom Hrvatskom koju su stvorili hrvatski branitelji".

HDZ-ova Marija Vrhovski problematizirala je uvjete u kojima u Zagrebu treniraju djeca.

Iako je pozdravila velike infrastrukturne projekte u sport u Zagrebu, upozorila je da se brojni mali amaterski klubovi bore za svaki slobodni termin u dvorani a djeca treniraju u neprimjerenim uvjetima. Također, upozorila je i da se u Zagrebu sportski pregledi djece obavljaju samo na dvije lokacije a liste čekanja su tijekom rujna bile čak 90 dana.