Vatrogasci održavaju veliku vježbu usred Zagreba: Mole građane za strpljenje

"U vježbi sudjeluju pripadnici Vatrogasne postrojbe Zagreb s četiri vozila. Građani mogu primijetiti povećanu prisutnost vatrogasnih vozila i operativnih aktivnosti. Molimo građane za razumijevanje te poštivanje uputa službi na terenu", priopćili su vatrogasci.

Građane je zanimalo na kojem se dijelu ove važne prometnice održava vježba. "Od vugla Trešnjevačkog placa do Volovčice ima više od pet kilometara... Pa ti pogodi gdje je vježba", ustvrdio je jedan građanin.

Brojni drugi su se pitali gdje će se točno održati vježba i hoće li utjecati na promet. No, od vatrogasaca su dobili odgovor da se vježbe ne najavljuju s točnom adresom i da će sve biti brzo gotovo.