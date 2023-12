Val zaraza širi se Njemačkom; najugroženija su djeca, a prijeti i zatvaranje škola

'Do sada su bolesti gripe prvenstveno pogađale djecu školske dobi i mlade odrasle osobe', naveo je RKI, a prensi Fenix. Trenutno su u Njemačkoj od respiratornih bolesti najviše pogođena mala djeca do četiri godine, a na drugom mjestu su djeca od pet do 14 godina. Mlađi od dvije godine najčešće (68 posto) obolijevaju od RS virusa, covida-19 i rinovirusa, dok starijji od 60 godina najviše obolijevaju od covida-19. Koronavirus je dijagnosticiran kod 28 posto svih pacijenata koji su hospitalizirani zbog bolesti dišnog sustava. RKI napominje da starije osobe i dalje imaju veći rizik od ozbiljnog tijeka bolesti.