Vakula najavio veliku promjenu vremena za vikend: Promiješat će i osvježiti dosadašnji prilično ustajali zrak

Glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula za vikend je najavio veliku promjenu vremena.

No promjena će biti kratkotrajna jer ciklone s obilnim i dugotrajnim oborinama i dalje nema na vidiku. Štoviše, u ponedjeljak će, uz dotok hladnijega zraka, naglo porasti do vrijednosti kod nas ne baš često visokih - čak viših od 1040 hPa - pa će se atmosfera ponovno stabilizirati, bura oslabjeti, nebo razvedriti, dnevna temperatura sredinom novoga tjedna oper porasti, ali će jutra opet biti hladnija od ovih tijekom vikenda

Vakula u prognozi za HRT navodi da promjena vremena neće biti ni osobito jaka ni dugotrajna, ali dovoljna da barem malo promiješa i "osvježi" dosadašnji prilično "ustajali" zrak te da barem nakratko na svoje dođu mnogi ljubitelji snijega, a na Jadranu kiše, mjestimice vjerojatno i munja i gromova, te posvuda bure, koja će od subote navečer do ponedjeljka biti većinom umjerena, gdjegod i jaka, s olujnim udarima, te onemogućavati normalno prometovanje.

U petak još stabilno - ponegdje sunčano, ponegdje maglovito. U istočnoj Hrvatskoj u petak kao u četvrtak, pa čak i još oblačnije i maglovitije, ponegdje uz izmaglicu.

Temperatura ujutro uglavnom -3 i -2 °C, a poslijepodne od 0 do 3 °C. Podjednaka i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također nedostajati vjetra koji bi rastjerao niske oblake i maglu. Stoga će, za razliku od četvrtka, sunce i nebesko plavetnilo vidjeti samo oni u višem gorju. Naravno, i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, gdje će umjerene bure, uglavnom podno Velebita i jake, biti u noći i ujutro, a poslije opet mirnije, te za sredinu siječnja relativno toplo, uz najvišu temperaturu zraka u Gorskome kotaru i Lici od 4 do 7 °C, a u unutrašnjosti Istre i na sjevernom Jadranu uglavnom između 10 i 13 °C.

U Dalmaciji još malo toplije i sunčanije, ali ujutro u unutrašnjosti i dalje prilično hladno, u Sinju i okolici, primjerice, i uz oko -8 °C. I još ponegdje magla. U noći će mjestimice uz more biti umjerene bure, a danju sjeverozapadnog vjetra. Bura pa sjeverozapadnjak pridonosit će malo do umjereno valovitom moru i na jugu Hrvatske - pretežno sunčanome i mnogima za siječanj ugodno toplome - uz temperaturu ujutro od 6 do 9 °C, u unutrašnjosti ponegdje i oko -1 °C, a poslijepodne uglavnom 14 i 15 °C.