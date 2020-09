Vakula: Na stabilnu atmosferu ne računajte do sljedećega tjedna. A i tada - možda

Ako ste pospaniji nego inače, te razdražljiviji, neraspoloženiji i bezvoljniji, boli vas glava i muče druge tegobe - jedan od uzroka može biti i skora znatna promjena vremena, zbog koje jača južina, a stručnjaci DHMZ-a objavili su i mnogobrojna upozorenja na opasne vremenske pojave, pa čak i posebno priopćenje! Promjenu će nam donijeti premještanje ciklone i frontalnih poremećaja iz sjeverne Italije, ispred kojih će nam još tijekom petka dolaziti topliji zrak, a od subote osjetno hladniji, pa i za oko 10 °C. Stoga je tlak tijekom četvrtka počeo lagano padati, a do kraja petka će se strmoglaviti na oko 995 hPa, pa zatim usporenije rasti. No, na stabilnu atmosferu ne računajte do sljedećega tjedna. A i tada - možda, kaže meteorolog Zoran Vakula

U petak će se istočnoj Hrvatskoj promjena vremena uočavati po oblačnijem i vjetrovijem danu od četvrtka, te mjestimičnoj kiši već prijepodne, a prema kraju dana znatno se povećava vjerojatnost pljuskova s grmljavinom. Najkasnije u Podunavlju. Uz povremeno umjeren južni i jugoistočni vjetar temperatura će i dalje biti iznadprosječno visoka - ujutro najniža od 12 do 16 °C, a poslijepodne najviša od 26 °C u zapadnim krajevima do čak 29 °C u istočnim, prenosi HRT.

Osim zbog kiše i juga, neke bi rive mogle biti poplavljene i zbog južnog vjetra, poslijepodne i jugozapadnog - mnogima znanih kao oštro i lebić. More će biti umjereno valovito i valovito, preme otvorenome i jače valovito. Uz malo ili čak nimalo sunca i vedrine temperatura zraka većinom će se malo mijenjati. U gorju će biti uglavnom od 14 do 20 °C, u unutrašnjosti Istre ujutro oko 14, poslijepodne pak 22 do 25, a na sjevernom Jadranu najniža 18 do 21 °C, najviša oko 24 °C. Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije uglavnom malo toplije, također uz često obilnu kišu i grmljavinu, mjestimična olujna nevremena te ponegdje poplavljene rive, a moguće su i pijavice. I dok će se s njima suočavati rijetki, valove i jugo će primjećivati svi na otvorenome, pogotovo na moru.

Nevolje prijete i zbog prolazno jakog, mjestimice na udare vjerojatno i olujnog oštra i lebića. I dalje promjenjivo, ali i hladnije, osobito na kopnu I za vikend će na kopnu biti promjenjivo, uz povremenu mjestimičnu kišu, češću i obilniju gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, dok će u sjevernijim krajevima kiša mjestimice vjerojatno i izostati. No prestanak južine i pad temperatura osjećat će se posvuda! Najviša poslijepodnevna temperatura zraka do srijede će biti uglavnom između 14 i 19 °C, a najniža jutarnja od 7 do 12 °C, u gorju i samo oko 4 °C! I na Jadranu će osvježiti, ali manje nego na kopnu, pa će poslijepodnevna temperatura i dalje na većini Jadrana biti 20 °C i malo viša. No, najniža jutarnja od nedjelje do srijede će vjerojatno biti između 12 i 17.

Osim nastavka nestabilnog vremena nevolja će u subotu biti i zbog ponegdje prolazno jake tramontane i bure, a potkraj nedjelje i početkom ponedjeljka zbog ponovno jačanja juga, te prolaznog jugozapadnjaka, te sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, na sjevernom Jadranu i bure...