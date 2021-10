Vagić:Ako djelatnici odbijaju testiranje, onda nisu na radnom mjestu i nisu plaćeni

Davor Vagić, ravnatelj zagrebačke bolnice Sestre Milosrdnice, govorio je uvođenju obveznih covid potvrda u zdravestvenom sustavu. Ta mjera je danas stupila na snagu, a rezultirala je prosvjedima

“Sa svima njima smo pričali, nismo ih pustili na radna mjesta jer je takva odluka Stožera. Dalje ćemo vidjeti, ali se nadam da su to razumni ljudi, zdravstveni djelatnici su dosad pokazali i razum i solidarnost i nadam se da će se odlučiti testirati te dalje raditi svoje radne zadatke”, rekao je Vagić.

Što ako se zdravstveni djelatnici i dalje neće htjeti testirati?

Komentirao je i koji su sljedeći koraci, odnosno što u slučaju da se djelatnici i dalje ne budu htjeli testirati.

“Ako oni to i dalje neće, onda evidencija rada pokazuje to, ako ne dođu na posoa, nisu na radnom mjestu, nisu plaćeni za to. O otkazu ne bih razgovarao, tu riječ ne bih koristio jer mislim da bz toga možemo razgovarati”, kazao je Vagić.

Osvrnuo se i na današnje prosvjede potaknute uvođenjem obveznih covid potvrda u zdravstveni sustav.

“Prosvjedi nisu ugrozili pružanje zdravstvene zaštite. Mislim da se to ne bi trebalo događati”, rekao je.

Prosvjednici najavljuju da će nastaviti s ovim akcijama, a Vagić ponovno poziva na razum.

“Ako ti prosvjedi pređu granicu, narušavaju javni red i mir, onda se zna tko je zadužen za to”, poručio je.