[UŽIVO] Prednost je nedostižna: Milanović ima 100 tisuća glasova više, Grabar Kitarović odlazi s Pantovčaka

Državno izborno povjerenstvo objavilo je prve privremene rezultate. Zoran Milanović u velikoj je prednosti ispred Kolinde Grabar Kitarović. Podaci DIP-a osvježavaju se svakih pet minuta

Oni će biti osvježavani svakih pet minuta dok se ne obrade listići sa svih biračkih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu.

Pravo glasa u ovom krugu izbora ima 3.860.000 birača u Hrvatskoj i inozemstvu, a oni će odlučiti o tome hoće li Hrvatska imati novu-staru predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović ili pak novog predsjednika Zorana Milanovića.

Na izbore za hrvatskog predsjednika do nedjelje poslijepodne izašlo je više od 1,5 milijuna birača, odnosno 43,52 posto, objavilo je u nedjelju Državno izborno povjerenstvo (DIP). Ta je izlaznost bolja od one u prvom izbornom krugu, no lošija od one na predsjedničkim izborima prije pet godina.