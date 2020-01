Stigle nove brojke: Do 16:30 na izbore izašlo čak 43,5 posto birača!

Na izbore za hrvatskog predsjednika do nedjelje poslijepodne izašlo je više od 1,5 milijuna birača, odnosno 43,52 posto, objavilo je u nedjelju Državno izborno povjerenstvo (DIP). Ta je izlaznost bolja od one u 1. izbornom krugu, no lošija od one na predsjedničkim izborima prije pet godina.

U odnosu na prvi izborni krug ove je nedjelje do 16,30 sati glasovalo 190 tisuća birača više, ali i 170 tisuća manje u odnosu na 2. krug prije pet godina. U Zagrebu je glasovalo 46 posto birača (294.000), u Splitu 44 posto, Osijeku 43, a u Rijeci 42 posto. Više od polovice birača glasovalo je u Krapini (51, 8 posto) i Karlovcu (50, 5 posto), blizu polovice u Varaždinu (49, 3 posto).

Najmanje ih je glasovalo u Vukovaru (36, 8 posto), Slavonskom Brodu (38, 1) i Dubrovniku (39, 9 posto). Od županija najbolji odaziv imaju Karlovačka, Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija, najslabiji Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško slavonska županija. Birališta su u Hrvatskoj, te većem dijelu inozemstva, otvorena do 19 sati. Zbog vremenske razlike u dijelu inozemstva glasovanje je već završeno. Prve izborne rezultate DIP će na svojoj mrežnoj stanici objaviti već sat po zatvaranju birališta.