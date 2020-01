[UŽIVO] U Milanovićevom stožeru pleše se sve u šesnaest, atmosfera je prava partijanerska

Iako su mu predizborne ankete, pa i rezultati prvog kruga išli na ruku, u stožeru Zorana Milanovića u zagrebačkoj Tvornici kulture s dozom opreza čekali su zatvaranje birališta. No čim su došli rezultati prvih izlaznih anketa, atmosfera se posve preokrenula, a oko 20 sati uz plesne ritmove Tvornica je počela pomalo sličiti i na party

'Uzorak rezultat DIP-a je još premali, ali ankete su pokazale dobar trend i vjerujem da će Zoran Milanović postati predsjednik', kazao je tportal SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.

Dijaspora, koje u izlaznim anketama nema, čini kojih dva posto, kaže Hajdaš Dončić, no trend je i dalje dobar. 'Mislim da će Milanović biti novi hrvatski predsjednik', dodao je.

19:48 'Mislim da nema objektivno realne šanse da se promijene izlazne ankete, rezultat će biti naravno nešto manji od ovoga jer obično tako biva, ali neka to bude i jedan posto - i jedan glas potpuno je jasna poruka', poručio je nakon dolaska u Tvornicu čelnik Reformista Radimir Čačić.

Smatra da će pobjeda Zorana Milanovića biti jako dobra za Hrvatsku. 'Donijet će neku vrstu ravnoteže između ličnosti, čovjeka sa stavom s kojim se možete nekada slagati a nekada ne i drugorazredne stranačke marionete', kazao je.

'Ljudi su odabrali stav i to europski stav, civilizacijski stav i očekujem da će to sljedećih pet godina utjecati na političke pravce, bez obzira na ovlasti predsjednika, i to na vrlo pozitivan način, a bili smo u ozbiljnoj opasnosti da stvari krenu u nekom sasvim drugom smjeru', kaže Čačić.