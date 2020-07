[UŽIVO] Stižu podaci iz lokalnih stožera; u Požeško-slavonskoj županiji dva nova slučaja, broj zaraženih u svijetu prešao 15 milijuna

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je u srijedu nove preporuke za održavanje koncerata i drugih manifestacija.U preporukama stoji kako na okupljanjima ne smije sudjelovati, između ostalog, osoba koja je u zadnjih 14 dana boravila u inozemstvu i nema negativan test na koronu napravljen u posljednjih 48 sati. Pozornica i izvođači od publike moraju biti udaljeni četiri metra

Covid-19 pandemic pushes South Korea into recession as GDP contracts 3.3% in Q2 https://t.co/JYgKZkKLDh

08:24 Broj zaraženih Indiji prešao je 1,2 milijuna, pokazuju podaci ministarstva zdravlja. Zemlja je do sada potvrdila gotovo 30.000 smrtnih slučajeva.

08:20 Kalifornija je preskočila New York i postala najteže pogođena američka država koronavirusom. Najnaseljenija država SAD-a izvijestila je u srijedu o 12.807 novih slučajeva i to je najveće dnevno povećanje od kada je počela pandemija. Ukupno je do sada zabilježeno više od 413.000 slučajeva, nadmašivši tako New York.

08:15 U Požeško-slavonskoj županiji potvrđena su dva nova slučaja zaraze. Trenutačno su 34 aktivna slučaja zaraze koronavirusom (COVID-19). U kućnoj izolaciji nalaze se 34, a u samoizolaciji 100 osoba.

8.05 Broj zaraženih koronavirusom u Latinskoj Americi i na Karibima prešao je u srijedu četiri milijuna, od kojih je polovica u Brazilu, objavila je agencija France presse. Ta regija, jedna od najpogođenijih u svijetu, ima 4,040.925 zaraženih i 172.886 smrtnih slučajeva. Brazil je zabilježio gotovo 2,23 milijuna slučajeva zaraze, čime je najpogođenija zemlja na svijetu nakon SAD-a.

7.17 Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je u srijedu nove preporuke za održavanje koncerata i drugih manifestacija.U preporukama stoji kako na okupljanjima ne smije sudjelovati, između ostalog, osoba koja je u zadnjih 14 dana boravila u inozemstvu i nema negativan test na koronu napravljen u posljednjih 48 sati. Pozornica i izvođači od publike moraju biti udaljeni četiri metra. Preporučuje se i razmak od dva metra između pjevača te glazbenika s puhačkim instrumentima.Ograničen je i maksimalan broj ljudi koji smiju biti na koncertu ili manifestaciji, a to je 500 ljudi u zatvorenom i 1000 ljudi na otvorenom. <<<Cijeli članak>>>

7.03 U svijetu je broj zaraženih novim koronavirusom službeno prešao 15 milijuna, od čega je više od polovice slučajeva zaraze u Sjedinjenim Državama i Latinskoj Americi, prema podacima agencije AFP od srijede popodne. Pandemija se i dalje ubrzano širi i brojne zemlje jačaju mjere zaštite. U manje od pet dana u svijetu je zabilježeno milijun novih slučajeva, a od 11. lipnja udvostručio se broj zaraženih.Ukupno je registrirano najmanje 15.007.291 oboljeli, od kojih je 617.603 umrlo, a 8.351.373 osoba je ozdravilo.

07:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 108 novih slučajeva osoba pozitivnih na koronavirus pa je broj trenutno oboljelih u Hrvatskoj 1127, jučerašnji su podaci Nacionalnog stožera civilne zaštite.Dvije muške osobe preminule su u KBC-u Osijek, 1946. i 1945. godište, time je broj preminulih od zaraze koronavirusom narastao na 125 osoba od početka epidemije. Na bolničkom liječenju su 143 osobe, a njih devet na respiratoru, a prosječna dob bolesnika je 47,1 godina.