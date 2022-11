Karner: Protiv sam proširenja Schengena. Božinović: Austrija ne vidi Hrvatsku kao problem

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, dao je izjavu za medije na temu ulaska u šengenski prostor nakon što je jučer austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner u intervjuu za Kurier izjavio je kako je protiv proširenja

'Mi smo prošli takav trening kroz ispunjavanje uvjeta za ulazak u šengenski prostor kakav nije prošla nijedna država. Hrvatska je jedina prošla kroz cijeli proces zamišljen novom uredbom', mišljenja je Božinović.

Naveo je da ove godine imamo povećanje ulazaka oko 145 posto u odnosu na prošlu godinu, te da imamo porast broja migranata iz zemalja koje nismo nikad registrirali.

'To je bila posljedica viznog režima nekih zemalja, primjerice Srbije. Nakon Afganistana nam je druga najzastupljenija nacija bila Burundi. To je potaknulo Europsko vijeće na pritisak i preuzimanje obveze susjeda da vizni režim usklade što i moraju', istaknuo je.

Smatra da će ilegalne migracije dugo ostati tema s kojom ćemo se baviti.

'Puno je razloga – klimatske promjene, bolja povezanost afričkih zemalja s Europom, zemalja Bliskog istoka, pa rat i napad Rusije na Ukrajinu, uključujući probleme s izvozom žitarica, ekstremne vremenske prilike – sve to tjera ljude prema Europi koja je i dan danas sigurno najugodnije mjesto za život na našem planetu, ali i Europa ima granice. ožda nije bio dovoljno precizan kada je govorio o onome što brine Austriju. On i Austrija žele poslati poruku da se razgovara o smjeru odakle dolazi najveći broj ilegalnih migranata u Austriju, to će biti na dnevnom redu u petak.', kazao je Božinović.

Smatra da nema razloga da sve ne prođe kako treba 8. prosinca i da uđemo u Schengen.

'Što se tiče tog ministra i njegove zemlje, to sam siguran. Kancelar dolazi u Hrvatsku. Donedavno je on bio ministar unutarnjih poslova, znam obojicu. Kad je u pitanju Austrija, siguran sam da vide sve prednosti ulaska Hrvatske. Evo samo jedna – ulaskom u Schengen ukinuli bismo razmještaj policijskih službenika na graničnim prijelazima. To je oko tisuću ljudi i svi oni umjesto da gledaju dokumente prebacili bi se na razne vrste poslova, a to znači jača kontrola na prometnicama, zelenoj granici, granici prema Sloveniji ili Mađarskoj, da se kontrolira ilegalni promet', rekao je Božinović.

Dodoa je da mu je ministar rekao da Austrija nikad nije imala ništa protiv Hrvatske i da nema ništa protiv Hrvatske.

'Siguran sam da je njihova glavna zabrinutost vezana uz povećanje ilegalnih migracija', uvjeren je Božinović.