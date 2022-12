[FOTO/VIDEO] Plenković: 'Ovo je velika godina, od Pelješkog mosta do uvođenja eura, a sada i Schengena'

U Banskim dvorima održan je sastanak vladajuće koalicije, nakon kojeg se medijima obratio premijer Andrej Plenković te prokomentirao ulazak Hrvatske u Schengen 1. siječnja 2023. Bugarska i Rumunjska nisu primljene

Poruke sa Zurovcem

Osvrnuo se i na izjave zastupnika Darija Zurovca 'kako je bilo poziva i određenih pritisaka, kao i prijetnji institucijama i inspekcijama'.

'Netko na Zurovca radio pritisak? Ako je to tako, onda ja ima veliki komunikacijski upit u to što on percipira kao pritisak. Zurovac je meni poslao poruku prije par dana, kaže on ovako, malo je indiskretno, ali moram ovako da otklonimo, on će mi oprostiti, citiram: ‘Poštovanje, volio bih da popijemo kavu i porazgovaramo oko obuke vojnika, mogu se prilagoditi oko termina i doći do Vlade s obzirom da siugurtno imate više obveza’. Ja kažem da sam na putu i da mogu najranije danas, u četvrtak, ali da sam zadužio Bačića da porazgovara sa svim klubovima. Dakle, niti sam ja niti je Branko radio pritisak', rekao je Plenković, prenosi N1.

Naglasio je da oni vode konzistentnu politiku. 'Politička odgovornost za nedonošenje odluke neće biti na onom tko je glasao za, nego za onog tko nije glasao za. I oni će s tim živjeti 150 godina. Mi ne tražimo 101 glas, mi garantiramo za 77 glasova', ustvrdio je premijer te dodao da 'kompliciraju samo oni koji ne bi podržali Ukrajinu'. 'Za koga su oni, ne znam', rekao je Plenković.

'Ovo je godina isporuke, sve ide dobro, još Brazil sutra', našalio se premijer.