[FOTO] Plenković o izborima u BiH: Opet je došlo do preglasavanja, nema plastičnijeg načina da kažem koliko je to loše

Održana je sjednica šireg Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice. Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Istaknuo je i da je podzemno skladište plina Okoli došlo do 90 posto popunjenosti i to, kako je rekao, prije roka kojeg su najavili. 'Ministar Filipović izvijestio nas je o sastanku ministara energetike. To će biti i tema neformalnog sastanaka europskog Vijeća koje je u petak u Pragu. Založit ćemo se za ograničavanje maksimalne cijene plina kako bi izbjegli špekulativne aktivnosti na tržištima i burzama koje dovode do toga da enormno raste cijena plina, a posljedično tome i cijena struje', dodao je.

Razgovarali su i o Ini. 'Nova uprava je nastupila. Očekujmo da prionu poslu, obave snimku stanja i pomognu u razgovorima s mađarskom stranom oko promjene modela upravljačkih prava koja su i razlog zašto je došlo do afere koja se dogodila prije nekoliko tjedana', rekao je Plenković.

O izborima u BiH

'Detaljno smo govorili o izborima u BiH. Čestitam kandidatima i kandidatkinja okupljenima oko hrvatskog naroda. Nažalost, došlo je opet do preglasavanja koji su opet iskoristili građani BiH. Smatramo da je to loše za dobre odnose konstruktivnih naroda. Nema plastičnijeg načina da kažem koliko je to loše i koliko to ne pridonosi dobrim odnosima', istaknuo je Plenković.

Naglasio je da je dobro što su HDZ BiH i ostale hrvatske stranke ostvarile dobre rezultate, prenosi N1.

'Dobro je da je Schmidt iskoristio svoje bonske ovlasti. Omogućio je hrvatskim političkim strankama da budu dio federacije. Ta poruka je važna i bitna. Mi smo bili u komunikaciji s gospodinom Schmidtom. Jer ako postoji ključna tema, onda je to ravnopravnost hrvatskog naroda u BiH', dodao je.