[UŽIVO] Neslužbeni podaci: Danas više od dvije tisuće novozaraženih; stižu podaci županijskih stožera

Neslužbene informacije koje je objavila N1 televizija govore da se u subotu bilježi više od dvije tisuće novozaraženih

10:29 Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području te županije od početka pandemije do subote, 1.5.2021. do 10:00 sati evidentirano je 27.635 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 25.077 osoba, a 73 osobe su preminule. Trenutno je aktivno 2485 slučajeva. U odnosu na podatke od jučer oboljele su 232 osobe (gradovi – 37 Samobor, 4 Sveta Nedelja, 10 Zaprešić, 10 Jastrebarsko, 53 Velika Gorica, 9 Ivanić-Grad, 22 Dugo Selo, 9 Vrbovec, 21 Sveti Ivan Zelina, općine – 9 Brdovec, 3 Bistra, 1 Jakovlje, 1 Marija Gorica, 10 Pušća, 1 Dubravica, 2 Klinča Sela, 3 Stupnik, 4 Pisarovina, 1 Orle, 2 Kloštar Ivanić, 4 Križ, 2 Brckovljani, 8 Rugvica, 2 Dubrava, 1 Preseka, 1 Rakovec, 1 Farkaševac, 1 Bedenica), a ozdravilo je 230 osoba. Mjera samoizolacije izrečena je za 14 razrednih odjela.

10:37 Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađeno je 258 uzoraka od čega je evidentirano 90 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2 virus u Međimurskoj županiji, što je 34,9% pozitivnih od broja testiranih. U protekla 24 sata oporavilo se 83 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 662. Brzim antigenskim testiranjem SARS-CoV-2 virus dokazan je kod 1 osobe, a iz drugih županija javljeno je da je PCR-om dokazan SARS-Cov-2 virus kod 3 osobe s prebivalištem/boravištem u Međimurskoj županiji. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 53 837 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije. U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 80 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata primljeno je 5 pacijenata, otpušteno je 6 pacijenata te su 4 pacijenta na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas u Međimurskoj županiji ukupno bilježimo 14 599 oboljelih osoba, a oporavilo se 13 669 osoba.

8:25 Epidemiološka mjera nošenja zaštitne maske u javnom prijevozu u Sjedinjenim Državama produžuje se do 13. rujna, priopćila je u petak Uprava za sigurnost prijevoza (TSA). Obveza nošenja maske u putničkim zrakoplovima, autobusima i željeznici, koja je stupila na snagu 1. veljače, na snazi je trebala biti do 11. svibnja, no produljena je do rujna sukladno najnovijim smjernicama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Maske su obavezne u zračnim i morskim lukama, na kolodvorima i autobusnim stanicama. Kazne za nepoštivanje te epidemiološke mjere ostaju na snazi i iznose od 250 američkih dolara do 1500 dolara za ponavljanje prekršaja, upozorava TSA. Putnici mlađi od dvije godine kao i osobe s određenim invaliditetom i dalje su izuzeti od poštivanja ove epidemiološke mjere.

8:20 Više od 150 milijuna slučajeva covida-19 zabilježeno je do petka u svijetu, i dok Europa i SAD žele pandemiju do ljeta ostaviti iza sebe, Indija i Brazil trenutno su najteže pogođene zemlje, piše agencija France presse. Sto milijuna ljudi u potpunosti je cijepljeno protiv covida-19 u SAD-u, objavili su u petak tamošnji dužnosnici.

8:15 Ministar zdravstva Vili Beroš oglasio se u petak na Twitteru s dobrom viješću: Jučer je u Hrvatskoj utrošeno rekordnih 46.887 doza cjepiva protiv Covida-19 u jednom danu. 'Najbolji dokaz da možemo do kraja lipnja procijepiti više od 50 posto odraslih ljudi u Hrvatskoj. Zajednički do uspjeha!', poručio je Beroš.