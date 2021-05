Novi crni rekord pandemije: Indija s više od 400.000 zaraženih u 24 sata, neke države ostale bez cjepiva

Indija ima novi rekordni porast od 401.993 zaražena koronavirusom u subotu, što je i najviši broj globalno od početka pandemije, dok zemlja pokreće golemu kampanju cijepljenja za sve odrasle, iako više država upozorava na akutnu nestašicu cjepiva

The Serum Institut of India, proizvođač AstraZenece, cjepiva protiv covida-19, planira početi proizvodnju u drugim zemljama dok se bori ispuniti obveze o opskrbi, rekao je njihov glavni izvršni dužnosnik za Reuters. Adar Poonawalla rekao je prošli tjedan da će Institut moći povećati svoju mjesečnu proizvodnju na 100 milijuna doza do srpnja, čime se kasni u odnosu na ranije određeni rok, kraj svibnja.