Milanović o novom imenovanju u vojsci: Lisici su dali kokošinjac!

Na to se osvrnuo Milanović. Na pitanje što misli o tome da se na isti dan održavaju europarlamentarni i hrvatski parlamentarni izbori, odgovorio je: "Bože sačuvaj. Nikako. To su dva tipa izbora". "Nadam se da ćemo se opet držati toga da se ide na izbore svake četiri godine", rekao je Milanović.

"Nemam ja nikakve nesmislene teze. Mogu biti istinite ili neistinite, ali ne nesmislene", kazao je Milanović. "On to ne razumije sa svojih sto rečenica. Može prodavati maglu onima koji ne koriste mozak", prokomentirao je Plenkovićev komentar da predsjednik koristi nesmislene teze.

"Grliću mozak ne može biti konzistentan dvije sekunde. Ne bi rekao da sam naljutio grčke suce jer su objektivi i to je sjajno pravosuđe, to je rekao. Također, Milanović se osvrnuo na navode da Hrvati mogu biti u pritvoru i do 18 mjeseci.