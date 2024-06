SDP-ovci zadovoljni rezultatima i poručuju: HDZ-u visi šesti mandat!

19.37 Prva na listi SDP-a Biljana Borzan zadovoljna je rezultatom, kazavši da je cilj bio četiri mandata što im izlazne ankete i predviđaju. 'Prema anketama dobili smo deset posto više nego na prošlim izborima, ali vidjet ćemo što će biti do kraja večeri i samim rezultatima. Razlika između HDZ-a i nas je pet posto, a oni imaju dva mandata više. To su stvari koje čovjeka malo čude. Voljela bih da to bude bolje i da do kraja večeri uhvatimo peti mandat kojem smo vrlo blizu, no vidjet ćemo. HDZ-u ovaj šesti mandat visi', poručila je Borzan.

Kao i drugi u SDP-u, Borzan niska izlaznost nije iznenadila. 'To je, od početka sam govorila, bio plan HDZ-a, da ubije volju za europskim izborima nakon parlamentarnih, jer su svi bili poprilično bili usmjereni na pitanja oko formiranja nove većine, tako da je ova kampanja bila izazovna za nas', kazala je Borzan.