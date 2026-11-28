Prema prvim informacijama, eksplozija je nastala u skladištu eksploziva rudarskih kompanija u blizini škole, rekao je glasnogovornik Abdul Matin Kani . Pokrajina Kunar, koja graniči s Pakistanom, područje je na kojem se odvija niz rudarskih aktivnosti.

Eksplozija se dogodila u području Andarsira, u okrugu Asadabad. Vlasti provode istragu, a dodatne informacije objavit će nakon njezina završetka, dodao je Kani.

U kolovozu je u eksploziji u obrazovnom centru u afganistanskom glavnom gradu Kabulu ozlijeđeno najmanje 42 djece, prema podacima Misije Ujedinjenih naroda za pomoć Afganistanu. Bolnica u Kabulu, u koju je primljeno najmanje 35 ozlijeđenih učenika, izvijestila je da su svi pacijenti bili u dobi od 10 do 14 godina.