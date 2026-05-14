KAOS U SRBIJI

Autom pokušao probiti blokadu u Beogradu, osumnjičen za pokušaj ubojstva

I.H./Hina

14.05.2026 u 16:58

Srbijanska policija Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
Beogradska policija u četvrtak je privela i za pokušaj teškog ubojstva osumnjičila vozača nakon što je autom pokušao probiti blokadu raskrižja kod Pravnog fakulteta kojom se svakodnevno odaje počast poginulima u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru

U priopćenju MUP navodi da je uhićen M. S. (41), koji je automobilom udario muškarca starog 90 godina, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Jedan student, sudionik blokade, odveden je u policiju na obavijesni razgovor.

Policija u priopćenju tvrdi da se incident dogoditio "tijekom neprijavljenog javnog okupljanja", i da je "opel astrom", nakon verbalne rasprave vozač M. S. probio blokadu vožnjom unatrag te na pješačkom prijelazu udario i ozlijedio muškarca (1936).

Ozlijeđeni je, prema tvrdnjama beogradskih medija, prevezen u bolnicu s prijelomom bedrene kosti.

Taj je slučaj jedan u nizu sličnih pokušaja probijanja komemorativnih blokada nakon što se dosad u više navrata nekoliko vozača zalijetalo na sudionike. U tom nasilju teško je ili lakše ozlijeđeno nekoliko prosvjednika, a srbijansko pravosuđe vodi još najmanje dva kaznena postupka za pokušaje ubojstva dvije studentice i nekoliko članova Beogradske filharmonije.

U valu protuvladnih prosvjeda potaknutih novosadskom tragedijom, za koju veći dio javnosti optužuje vlast zbog koruptivnih poslova i loše izvedenih radova na rekonstrukciji željezničkog kolodvora, od prosinca 2024. zabilježeni su brojni incidenti, često ohrabreni tolerantim porukama vlasti da studentski pokret pokušava prosvjedima provesti "obojenu revoluciju".

U tom kontekstu, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pomilovao je skupinu pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), procesuirane nakon što su u napadu na studente, dok su lijepili pozive na prosvjede, bejzbol palicom slomili čeljust novosadskoj studentici.

Vučić ih je nazvao "junacima" koji su branili prostorije SNS-a, ustvrdivši da "nikom ni sjenu nisu zgazili". 

