Uz ukrajinsku bojišnicu cvjeta 'najstariji zanat na svijetu': Sat vremena 120 eura

U gradovima blizu bojišnice ukrajinski vojnici postali su glavni klijenti seksualnih radnica
Kada je u proljeće 2022. godine prvi put ponudila seksualne usluge za novac, Ljudmila je imala samo 18 godina. Ruska invazija na Ukrajinu tek je bila započela, a posao je bilo gotovo nemoguće pronaći.
'Dok je rat počinjao, posla gotovo nije bilo. Bez radnog iskustva nitko te nije želio zaposliti', ispričala je danas 22-godišnjakinja za Deutsche Welle.
Živi i radi u Izjumu, gradu na istoku Ukrajine koji je tijekom rata postao važno vojno uporište. Prvotno je pokušavala pronaći posao baristice, no bez uspjeha. Ubrzo se okrenula seksualnom radu, a danas većinu vremena radi u gradovima nedaleko od bojišnice, prenosi Tagesschau.
Kaže da su njezini klijenti gotovo isključivo vojnici.
'Ponekad plate samo da bi razgovarali'
Prema njezinim riječima, vojnici ne traže samo seksualne usluge.
'Najčešće žele razgovarati. Seks se podrazumijeva, ali žele i razgovor. Stalno su okruženi muškarcima, nedostaju im ženska pažnja i toplina. Neki plate samo da bi razgovarali', kaže Ljudmila.
Navodi da ponekad ima i do sedam klijenata dnevno. Za sat vremena naplaćuje oko 6000 hrivnji, odnosno nešto manje od 120 eura.
Mnogi vojnici, tvrdi, tijekom susreta govore o ratnim iskustvima, strahu i iscrpljenosti. Pričaju o borbama, poginulim suborcima i psihološkom pritisku kojem su izloženi.
'Neki mi pokazuju snimke s bojišta. Neki plaču. Jednostavno moraju razgovarati jer su stalno među ljudima koji su prošli isto što i oni', kaže.
Humanitarne organizacije upozoravaju na porast nasilja
Da su vojnici postali najvažnija skupina klijenata seksualnih radnica u područjima blizu fronte potvrđuje i Olena Makaja, voditeljica organizacije Pozitivne žene iz Zaporižje.
Ta organizacija pruža medicinsku i psihološku pomoć seksualnim radnicama te distribuira zaštitna sredstva i zdravstvenu pomoć. No Makaja upozorava da rat sa sobom nosi i ozbiljne posljedice.
'Nažalost, mnoge žene bile su žrtve nasilja od strane pripadnika vojske', kaže.
Prema njezinim riječima, dugotrajna izloženost borbama, stresu i smrti ostavlja posljedice na dio vojnika, što se ponekad pretvara u agresivno ponašanje prema ženama.
Opisuje slučajeve fizičkog nasilja, silovanja i teških zlostavljanja.
'Dogodilo se da muškarac pozove djevojku navodno za sebe, a onda je ondje čeka desetak drugih muškaraca koji je siluju', tvrdi Makaja. Dodaje da mnoge žene gotovo stalno imaju modrice i ozljede.
Makaja ističe da ništa ne može opravdati takvo nasilje, ali upozorava da u Ukrajini gotovo ne postoji javna rasprava o toj temi.
'Ne želi se govoriti o tome da vojnici koriste takve usluge. To je tema koju mnogi izbjegavaju, uključujući i obitelji vojnika', kaže.
Istodobno upozorava na porast zdravstvenih rizika, uključujući širenje HIV-a, sifilisa i hepatitisa.
Mnoge žene ostaju jer nemaju drugog izbora
Unatoč opasnostima, malo žena napušta taj posao. Razlozi su različiti – siromaštvo, ovisnosti, obiteljski problemi ili prisila partnera. Mnoge seksualne radnice nasilje i zdravstvene rizike počinju doživljavati kao sastavni dio posla.
Među njima je i 55-godišnja Nadija, koja radi kao čistačica u jednom gradu blizu fronte.
Plaća joj nije dovoljna za podmirivanje osnovnih životnih troškova pa je seksualni rad postao dodatni izvor prihoda.
'Trebala sam novac za stanarinu, režije, školovanje djece, hranu i lijekove', kaže.
Ipak, ni dodatna zarada ne omogućava joj mnogo više od pokrivanja osnovnih potreba. Njezina djeca, danas odrasli ljudi, ne znaju čime se bavi.
'Voljela bih prestati. Voljela bih pronaći dobrog muža i živjeti drukčije', priznaje.
Seksualni rad je ilegalan, a žene uglavnom prepuštene same sebi
Seksualni rad u Ukrajini i dalje je nezakonit, što dodatno otežava zaštitu žena.
Makaja smatra da bi legalizacija poboljšala njihov položaj i omogućila im da bez straha prijavljuju nasilje policiji.
Slično razmišlja i Ljudmila.
'U Ukrajini je svaka seksualna radnica uglavnom prepuštena sama sebi', kaže.
I sama sanja o drukčijoj budućnosti. Štedi za stan u rodnoj Čerkaskoj oblasti, želi kupiti automobil, osnovati glazbeni sastav i jednog dana pokrenuti vlastiti posao.
No zasad nastavlja raditi u gradovima blizu bojišnice, gdje vojnici, uz seksualne usluge, često traže i nešto što je rat gotovo izbrisao iz njihovih života – osjećaj bliskosti i normalnosti.