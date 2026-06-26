Uz ukrajinsku bojišnicu cvjeta 'najstariji zanat na svijetu': Sat vremena 120 eura

U gradovima blizu bojišnice ukrajinski vojnici postali su glavni klijenti seksualnih radnica

Kada je u proljeće 2022. godine prvi put ponudila seksualne usluge za novac, Ljudmila je imala samo 18 godina. Ruska invazija na Ukrajinu tek je bila započela, a posao je bilo gotovo nemoguće pronaći. 'Dok je rat počinjao, posla gotovo nije bilo. Bez radnog iskustva nitko te nije želio zaposliti', ispričala je danas 22-godišnjakinja za Deutsche Welle. Živi i radi u Izjumu, gradu na istoku Ukrajine koji je tijekom rata postao važno vojno uporište. Prvotno je pokušavala pronaći posao baristice, no bez uspjeha. Ubrzo se okrenula seksualnom radu, a danas većinu vremena radi u gradovima nedaleko od bojišnice, prenosi Tagesschau.

Kaže da su njezini klijenti gotovo isključivo vojnici. 'Ponekad plate samo da bi razgovarali' Prema njezinim riječima, vojnici ne traže samo seksualne usluge. 'Najčešće žele razgovarati. Seks se podrazumijeva, ali žele i razgovor. Stalno su okruženi muškarcima, nedostaju im ženska pažnja i toplina. Neki plate samo da bi razgovarali', kaže Ljudmila. Navodi da ponekad ima i do sedam klijenata dnevno. Za sat vremena naplaćuje oko 6000 hrivnji, odnosno nešto manje od 120 eura. Mnogi vojnici, tvrdi, tijekom susreta govore o ratnim iskustvima, strahu i iscrpljenosti. Pričaju o borbama, poginulim suborcima i psihološkom pritisku kojem su izloženi. 'Neki mi pokazuju snimke s bojišta. Neki plaču. Jednostavno moraju razgovarati jer su stalno među ljudima koji su prošli isto što i oni', kaže. Humanitarne organizacije upozoravaju na porast nasilja Da su vojnici postali najvažnija skupina klijenata seksualnih radnica u područjima blizu fronte potvrđuje i Olena Makaja, voditeljica organizacije Pozitivne žene iz Zaporižje.