Uz sve probleme Zagreb je danas imao i najzagađeniji zrak na svijetu

Mjerne stanice kvalitete zraka u petak su pokazale onečišćenje u Osijeku, Zagrebu i Sisku. U usporedbi s ostalima u svijetu, građani Hrvatske danas udišu najzagađeniji zrak na svijetu prema posljednjim mjerenjima

'Mjerimo razne polutante u zraku i između ostalog smo danas izmjerili visoko zagađenje u Zagrebu kad je riječ o letećim česticama. Sve je počelo još ujutro oko 10 sati u Osijeku, a vjetar je to donio prema Zagrebu i sad nosi dalje prema Sloveniji. Ne znamo izvor zagađenja jer on nije u Hrvatskoj i ne vidimo nikakav razlog zašto je došlo do naglog povišenja letećih čestica. Te su čestice veličine zrna prašine.

Naime, zbog kondenziranja određenih onečišćujućih plinova, vodene pare i svega što se izbacuje u atmosferu, kad su uvjeti kao sada da je hladno, čestice se zadržavaju pri tlu i ne raspršuju se u atmosferu te dolazi do veće koncentracije. Propisano je da je 40 mikrograma po kubnom metru godišnja vrijednost, ali 24-satna ne bi smjela prelaziti 50 mikrograma po kubnom metru.