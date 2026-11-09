Ministar demografije došao na krštenje šestog djeteta u obitelji u Podstrani

"Krštenje je uvijek velika radost, a danas je ona još veća jer je obitelj Škomrlj dočekala svoje šesto dijete”, rekao je Šipić. Obitelji poput njihove, dodao je, podsjećaju na važnost zajedništva, ljubavi i hrabrosti.

Šipić je rekao i da je ove godine u Hrvatskoj zasad rođeno 1055 djece više nego u istom razdoblju prošle godine. Te je brojke ocijenio poticajem za daljnju podršku roditeljima konkretnim mjerama.

Podsjetio je da je jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete udvostručena na 618 eura te da se od početka 2027. planira njezino povećanje na 803 eura. Za obitelji s četvero i više djece pokrenut je pilot-program sufinanciranja kupnje vozila sa sedam ili više sjedala, a sredstva su zbog velikog interesa povećana s 2,2 na 4,5 milijuna eura.

Krštenje je na misi u župi Gospe od Zdravlja podijelio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, na poziv župnika don Mirka Šakića i obitelji Škomrlj.