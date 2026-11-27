Zbog klizišta u zagrebačkoj ulici Bijenik od subote uspostavlja nova privremena regulacija prometa

'Na temelju stručnog mišljenja provodi se preporuka koja obuhvaća produljenje zaštitne konstrukcije prometnice s izvedbom pilota u Ulici Bijenik. Radi sigurnog odvijanja prometa, od subote, 28. studenoga, od 8 sati, u Ulici Bijenik uspostavlja se privremena regulacija prometa koja uključuje: naizmjenično odvijanje prometa jednim prometnim trakom uz semaforsku regulaciju, zabranu prometovanja vozilima težima od 7,5 tona, uz iznimku autobusa ZET-a. Praćenje situacije Privremena regulacija prometa prilagođavat će se aktualnom stanju i stručnim procjenama, ovisno o daljnjem razvoju klizišta i mogućem utjecaju na sigurnost prometnice. Grad Zagreb nastavit će kontinuirano pratiti situaciju te sukladno stručnim procjenama, poduzimati potrebne mjere radi zaštite građana i javne prometne infrastrukture.

Grad Zagreb u okviru svojih nadležnosti osigurava upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, vodeći računa o njezinoj funkcionalnosti i sigurnosti. O svim daljnjim informacijama važnima za građane i odvijanje prometa Grad Zagreb pravodobno će obavještavati javnost', naveli su iz Grada Zagreba. Podsjetimo, Graevinska inspekcija zatvorila četiri objekta na Bijeniku zbog opasnosti od urušavanja. Na objekte su postavljeni službeni znakovi "OPASNA GRAĐEVINA", uz zabranu njihova korištenja. Od zaprimanja dojave o aktiviranju klizišta na području ulica Bijenik i Podfuščak, Ravnateljstvo civilne zaštite i građevinska inspekcija Državnog inspektorata u suradnji s nadležnim službama Grada Zagreba, kontinuirano prate situaciju i poduzimaju mjere, izvijestio je Grad.

Klizište na Bijeniku Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/Pixsell

"Ravnateljstvo civilne zaštite i građevinska inspekcija Državnog inspektorata u suradnji s nadležnim službama Grad Zagreba, od zaprimanja dojave o aktiviranju klizišta na području ulica Bijenik i Podfuščak kontinuirano prate situaciju i poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti, s prioritetom zaštite sigurnosti građana i javne prometne infrastrukture", poručili su iz Grada Zagreba u petak navečer. Kažu da su odmah po zaprimanju dojave, 25. studenoga, nadležne službe izašle na teren. Stanovnici potencijalno ugroženih objekata obaviješteni su o mogućoj opasnosti, a onima kojima je to bilo potrebno ponuđen je privremeni smještaj.

Klizište na Bijeniku Izvor: Cropix / Autor: Dragan Matic







+16 Klizište na Bijeniku Izvor: Cropix / Autor: Dragan Matic