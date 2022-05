Ustavni sud BiH: HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona nije štetan za Bošnjake

Ustavni sud BiH zaklučio je u četvrtak kako prijedlog izmjena izbornog zakona kojega je u parlamentarnu proceduru u travnju uputio HDZ BiH nije štetan po vitalne nacionalne inetrese Bošnjaka otvarajući na taj način prostor da se o tom prijedlogu očituje Dom naroda parlamenta BiH

Klub Bošnjaka u Domu naroda spriječio je da se o tome dokumentu glasa proglasivši ga štetnim po vitalni nacionalni interes.

Nakon toga je Dragan Čović u svojstvu predsjedatelja Doma naroda Ustavnom sudu uputio zahtjev za utvrđivanje opravdanosti pokretanja ovog mehanizma.

"Utvrđeno je da prijedlogom.... zakona nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini", stoji u očitovanju suda objavljenom na mrežnim stranicama.

Time je otvorena mogućnost da se na Domu naroda parlamenta BiH ponovo raspravlja i glasa o HDZ-ovom prijedlogu.

Zastupnici iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika ranije su najavili kako će oni taj prijedlog podržati pa je vjerojatno kako će on tamo biti i usvojen no nema izgleda da to učini i Zastupnički dom jer su zastupnici iz bošnjačlkih i građanskih stranaka već najavili kako za njega neće glasati.

Sve zakone moraju odobriti oba doma parlamenta.

Opći izbori u BiH raspisani su za 2. listopada i održat će se po starom izbornom zakonu za kojega u HDZ-u drže da diskriminira Hrvate jer im onemogućava da sami izaberu svoje predstavnike u Predsjedništvu BiH i u parlamentarnim domovima naroda.