Ustavna stručnjakinja o referendumu protiv covid potvrda: 'Postoje tri velika problema'

Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog Fakulteta u Rijeci, osvrnula se na svom Facebooku na Mostovu najavu prikupljanja potpisa za referendum o epidemiološkim mjerama i covid potvrdama, ustvrdivši da vezano uz predložena referendumska pitanja - jedan ustavotvorni referendum, drugi zakonodavni referendum - postoji niz problema

Objavu Sanje Barić prenosimo cijelosti:

'Ovdje dajem najkraću verziju mog odgovora, a druge kolegice i kolege ustavni pravnici će sigurno dati svoje dopune i/ili svoja razmišljanja. Također, unaprijed najavljujem da neću ulaziti u rasprave.

Vezano uz predložena referendumska pitanja - jedan ustavotvorni referendum, drugi zakonodavni referendum - postoji niz problema.

A) Predloženo pitanje za ustavotvorni referendum: predlaže se dopuna čl. 17. Ustava s izričitim navođenjem epidemije/pandemije kao razloga "izvanrednog stanja".

Manji problem: načelno nije problem upisati to izrijekom u Ustav. Međutim, tu nemamo nikakav "novum" jer je Hrvatski sabor i do sada mogao tako primijeniti čl. 17. i smatrati ovo stanje dovoljnom "prirodnom nepogodom". Uostalom, u tom smislu se oglasio i Ustavni sud. Osim toga, izmjene i dopune Zakona o sustavu civilne zaštite su i donesene 2/3 većinom saborskih zastupnika. No, to osim redundantnosti nije problem i upisati u Ustav.