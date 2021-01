Uskok snimio HDZ-ovog gradonačelnika Požege kako namješta poslove

USKOK ima tajno snimljeni razgovor u trajanju od oko dva sata, na kojem se jasno čuje kako čelnici Grada Požege, gradonačelnik Darko Puljašić (odnedavno i zastupnik HDZ-a u Hrvatskom saboru), te njegov zamjenik Mario Pilon, traže od direktora gradske tvrtke Komunalac, Josipa Viteza, s kim mora sklopiti poslove na energetskoj obnovi višestambenih zgrada u Požegi, piše Telegram

Tražio je od Viteza koje firme može angažirati, diktirajući mu njihova imena i vlasnike. Nije to bio ugodan razgovor; Pilon je znao podizati glas, često je psovao, a u nekim njegovim rečenicama osjećala se i prijetnja što bi se Vitezu moglo dogoditi, ne postupi li prema uputama.

Vitez se s tim nije slagao. Upozorava Pilona da je to kršenje zakona i da on tako ne želi raditi. Pilon je uporan, povremeno čak i agresivan; traži da Vitez postupi upravo kako mu je rekao.

Pilon se trudi uvjeriti Viteza kako se nema čega bojati, da su tako u Gradu Požegi radili i ranije i da se nikome ništa nije dogodilo, jer je sve pokriveno. Kaže mu kako je samo bitno imati tri ponude i kako je tada zakonski sve u redu, ali Vitez se ne da, piše Telegram.

Inzistira da se posao napravi strogo po zakonu, da se ne naručuju ponude izvođača koji samo fingiraju namjeru za obavljanjem poslova i koji šalju ponude tako da omoguće prolaz odabranoj tvrtki. Upozorava Pilona kako je to zaobilaženje zakona, ali Pilon je uporan: kada imaš tri ponude, ništa ne brini, kaže: Sve je po zakonu.

Vitez mu objašnjava kako će, izvede li se sve legalno, možda biti ponuđača koji će dati nižu cijenu, no Pilon to ne želi ni čuti. Uporan je: izvođači koje mu je nabrojao i kojima mora dati posao su iz Požege, Grad u njih ima povjerenje i s njima su već radili.

Vitez pojašnjava zamjeniku gradonačelnika Pilonu kako ne želi imati posla o Olafom, Europskim uredom za borbu protiv prijevara i spominje Pravilnik o financijskim korekcijama Europske unije.

Vrlo ljut, Pilon prijeteći kaže Vitezu neka radi što hoće, spominje mu da ga je politika dovela na mjesto direktora, a onda, gotovo vičući pita zašto se još nije učlanio u HDZ i bijesno mu govori kako se o tome premišlja već dva mjeseca, a on, Pilon, jasno mu je rekao već prvog dana da se mora učlaniti u HDZ.

Za razliku od Pilona koji je nastupio krajnje grubo i nasilno, gradonačelnik Puljašić glumio je ”dobrog policajca”, kako to već zna biti u filmovima. No, i on traži isto: da Vitez posluje samo s onim tvrtkama koje mu je spomenuo Pilon.

Vitez i upozorava gradonačelnika kako ne namjerava ništa raditi protiv zakona, te da ne želi ni na zaobilazan način davati poslove onima za koje su lobirali Puljašić i Pilon. Ostaje kod svoga, uz izvođače iz Požege poziva i nekoliko tvrtki iz drugih gradova, kako bi izbjegao mogućnost da se požeške tvrtke dogovore o načinu da svaka od njih dobije posao na šest ili sedam zgrada, od ukupno 45 koliko ih je na kraju bilo zainteresirano za energetsku obnovu.

I postigao je ono što je želio: da su sudjelovale samo tvrtke iz Požege, cijena bi bila 2,3 milijuna kuna, dakle maksimalan iznos koji bi prihvatila EU. No Vitez je, pozvavši i tvrtke izvan Požege, uspio postići cijenu koja je troškove radova smanjila na 1,8 milijuna kuna i tako stanarima zgrada uštedio pola milijuna kuna.

Vitez je krajem prošle godine smijenjen, moguće i zbog toga što nije radio po nalogu gradonačelnika.

Telegram je za komentar cijelog slučaja, osobito sadržaja tajno snimljenog razgovora, zamolio i Darka Puljašića i Maria Pilona. Puljašić se pravdao da ima Covid 19 i upalu pluća te da ne može ni sada komentirati nešto što nije poslušao i o čemu nema saznanja.

Pilon je odgovorio vrlo slično. On doduše nema Covid 19, ali napisao je kako nema saznanja o sadržaju snimke, te ne može komentirati nešto što nije imao prilike čuti, niti zna da to uopće postoji.