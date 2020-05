USKOK je pokrenuo istragu protiv 38 okrivljenika i 9 trgovačkih društava u operaciji kodnog naziva 'Flajš'. Policija je podnijela kaznene prijave protiv 38 osoba i 9 trgovačkih društava koje se sumnjiče da su sebi i drugima pribavili najmanje 20 milijuna kuna i oštetili proračun za najmanje 11,5 milijuna kuna

USKOK je na svojim službenim stranicama objavio detalje u operaciji Karamarko bez navođenja inicijala imena. U njemu se navodi kako je na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a i Samostalnog sektora za financijske istrage donio rješenje o provođenju istrage protiv 38 okrivljenika i 9 trgovačkih društava zbog sumnje na zločinačko udruženje, utaju poreza ili carine, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju te pomaganju počinjenju tih djela te pranju novca.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cjelosti:

'Osnovano se sumnja da su, od početka 2017. do kraja 2019. godine, u Zagrebu, Velikoj Gorici i Splitu, I. okr. kao odgovorna osoba dva okrivljena trgovačka društava, te II. okr. kao stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava, povezali u zajedničko djelovanje III. do VI. okr., a potom i VIII. do XVI. okr., odredivši kao cilj djelovanja pribavljanje nepripadne imovinske koristi za sebe i druge oštećenjem Državnog proračuna Republike Hrvatske putem neosnovanog umanjenja obveze poreza na dodanu vrijednost (PDV) u okviru trgovine razne robe i usluga te stjecanja nekretnina, neosnovanim iskazivanjem prava na odbitak pretporeza u prijavama PDV-a na temelju neistinitih ulaznih računa povezanih društava kojima stvarno upravljaju.