Ušao je u cipele Blaženke Divjak, svjestan da je srce svih promjena - obrazovanje. Što je ključno za uspjeh Radovana Fuchsa?

Nova školska godina u jeku epidemije koronavirusa i online Škola za život, raslojeno Sveučilište u Zagrebu i uglavnom katastrofalni rejtinzi hrvatskih sveučilišta u svijetu, nedovršeni projekti u strukovnom obrazovanju i uvođenje cjelodnevne nastave u sve osnovne škole - tek su neki od izazova u resoru znanosti i obrazovanja koji preuzima bivši i budući ministar Radovan Fuchs. Ulazeći u cipele svoje prethodnice Blaženke Divjak, taj iskusni lisac, kako mu ovih dana tepaju kolege i suradnici, dobro zna u što se upušta. A što bi svakako, po mišljenju svojih nasljednika i prethodnika Vedrana Mornara i Predraga Šustara, trebao napraviti?

Prethodni ministarski mandat, od 2009. do 2011. godine, odradio je pod ravnanjem premijerke Jadranke Kosor , koja je imala druge prioritete te je Fuchsu prepustila da potpuno samostalno upravlja zahtjevnim resorom. On je tada inicirao velike pomake u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, ali se suočio s velikim otporima u dijelu akademske zajednice, a nije imao ni dovoljno vremena ni manevarskog prostora za borbu. Može se pretpostaviti da će, uz pun mandat i snažnu podršku premijera Plenkovića, nastojati dovršiti započeto.

Mornarov nasljednik Predrag Šustar iz mandata premijera Tihomira Oreškovića naglašava da Fuchs raspolaže golemim operativnim iskustvom vođenja Ministarstva, ali i onim u segmentu znanstvenog istraživanja te same nastave.

'Poznaje sustav, što je velika prednost, ali s druge strane čovjek s godinama postane možda i preoprezan. Ako uskladi svoje ogromno iskustvo i jako pragmatičnu inteligenciju - kažem to jer ga dobro poznajem - s pomno odabranim, smionim suradnicima, to može biti izvrsna kombinacija da se postigne nešto što je jako važno i samom premijeru, a to je da se uz ovaj uspjeh koji je postigao u Bruxellesu ovo ministarstvo s periferije na Sveticama prometne u ključni resor Vlade. Ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje izravno je ulaganje u budućnost države. Davno sam rekao da onaj tko vodi taj resor treba biti potpredsjednik Vlade. To se mora što prije napraviti, naravno na temelju rezultata koje će Fuchs postići sa svojim suradnicima', upućuje Šustar.

Naglašava i važnost Fuchsova iskustva u sektoru međunarodne suradnje i njegovih brojnih međunarodnih poznanstava.

'Siguran sam da će on inzistirati na međunarodnoj suradnji po svim razinama sustava – ne samo visokog obrazovanja – tako da tu očekujem obnovljeno povjerenje i ravnopravno uključivanje naše dijaspore: prvenstveno akademskog dijela, ali i gospodarstvenika koji su svjesni toga da bez inovacija nema napretka', kaže Šustar.