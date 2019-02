Upozorenje HAK-a: Prometna nesreća na autocesti kod Ivanić Grada. Evo kakvo je stanje na ostalim cestama u Hrvatskoj

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Ivanić Grad i Križ u smjeru Lipovca promet se vodi po dvije prometne trake. Vozi se uz ograničenje brzine 80 km/h. Molimo korisnike za oprez, objavio je Hrvatski autoklub (HAK) u nedjelju ujutro

Zbog potrebe izvođenja radova izgradnje žičare, Sljemenska cesta na dijelu od Ulice Bliznec (Pilana Bliznec) do objekta Stara Lugarnica (smjer iz grada Zagreba prema vrhu Sljeme), od ponedjeljka 18. 02. 2019. do subote 18. 05. 2019. godine, radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 09,00 sati do 16,00 sati bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja predmetnih radova bit će: Sljemenska cesta – Bliznec – Markuševečka – Vida Ročića – Miroševečka – Sunekova – Dankovečka – Ulica Dubrava – Zagrebačka – Bistrička – Kašinska – Vugrovečka – Zlatarska - Glavna – Otta Habeka – Kralji – I. Mažuranića – Sv. Matej – Gornja Stubica – Donja Stubica – Stubičke Toplice – Pila – Sljeme – Sljemenska cesta. Prilikom izvođenja predmetnih radova javni gradski prijevoz putnika odvijat će se prema važećem voznom redu.

Zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim vozilima s priključnim vozilom za vrijeme zimskih uvjeta: ŽC5169 Donji Lapac-Bjelopolje, županijske i lokalne ceste na području Korenice.