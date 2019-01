Vozači oprez! Ne krećite na put bez zimske opreme, pogledajte gdje vam ni ona ne može pomoći

Vozit će se po mjestimice mokrim i skliskim kolnicima. Na kopnu će većinom padati snijeg, a na Jadranu kiša i pljuskovi. Zbog niskih temperatura moguća je poledica

Na autocesti A1 između južnog dijela tunela Sveti Rok i vijadukta Božići vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, zbog jakog vjetra.

Snijeg otežava vožnju mjestimice u Slavoniji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Lici. Zbog niskih je temperatura moguća poledica na vlažnim dijelovima kolnika, posebice na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti.

Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Dalmaciji. Vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez propisane zimske opreme.

Teretna vozila s priključnim vozilom prema Dalmaciji mogu voziti autocestom A1, dok je za tu kategoriju iz smjera Rijeke prema Zagrebu prohodna državna cesta kroz Gorski kotar do Delnica i autocesta A6 Rijeka-Zagreb prema Zagrebu. Iz smjera Zagreba prema Rijeci teretna vozila mogu prometovati autocestom A6 Rijeka-Zagreb do Delnica ili starom cestom DC3 do Zdihova.