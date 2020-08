Upornost se isplatila: U najviši grad u Hrvatskoj dolaze američki ulagači

Iako je uvijek – a posebno u ovo doba pandemije koronavirusa – dobro biti oprezan u planiranju i predviđanju budućnosti, teško je ne složiti se s tvrdnjom da budućnost Delnica u ovom trenutku izgleda vrlo zanimljivo, obećavajuće i ljepše no što je to bilo dugi niz godina

Ovakvo razmišljanje potiče vijest o ozbiljnom interesu stranih ulagača zahvaljujući kojima bi već sljedeće godine u Delnicama trebao niknuti hotel koji će biti dio svjetski poznatog američkog hotelskog lanca Marriott.

No, ako i ne bude Marriott, bit će – hotel. A to je, samo po sebi, veliki plus, posebno s obzirom na način na koji se došlo do, očigledno, ozbiljnih ulagača, piše Novi list.